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El sábado más ‘pagès’ del colegio Can Coix de Ibiza

El colegio Can Coix celebra este sábado la IX Jornada Pagesa con actividades, comida y talleres dirigidos a niños y adultos

Las imágenes de la jornada 'pagesa' en Can Coix

Las imágenes de la jornada 'pagesa' en Can Coix

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Las imágenes de la jornada 'pagesa' en Can Coix / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Ibiza

El colegio Can Coix de Sant Antoni celebra este sábado la IX Jornada Pagesa. La cita, abierta a las familias y a toda la comunidad educativa, se ha consolidado como una de las actividades destacadas del calendario escolar y social del municipio.

Un niño y su padre juegan en el parque infantil en el colegio Can Coix.

Un niño y su padre juegan en el parque infantil en el colegio Can Coix. / Toni Escobar

Por la mañana y el mediodía, los asistentes disfrutaron de talleres y actividades tradicionales como el tiro con honda, juegos populares, pintacaras, una ruleta de la suerte y actividades de castillos dirigidas a los más pequeños, porró de vi para los mayores y sobrassada y otros alimentos para todos.

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Un niño mirando a través del recorte de cartón de un payés en el colegio Can Coix.

Un niño mirando a través del recorte de cartón de un payés en el colegio Can Coix. / Toni Escobar

Desde el centro destacan que esta cita quiere seguir siendo "mucho más que una fiesta escolar", al convertirse en un punto de encuentro entre escuela, familias y municipio en torno a la tradición y la convivencia.

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