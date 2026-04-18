Educación
El sábado más ‘pagès’ del colegio Can Coix de Ibiza
El colegio Can Coix celebra este sábado la IX Jornada Pagesa con actividades, comida y talleres dirigidos a niños y adultos
El colegio Can Coix de Sant Antoni celebra este sábado la IX Jornada Pagesa. La cita, abierta a las familias y a toda la comunidad educativa, se ha consolidado como una de las actividades destacadas del calendario escolar y social del municipio.
Por la mañana y el mediodía, los asistentes disfrutaron de talleres y actividades tradicionales como el tiro con honda, juegos populares, pintacaras, una ruleta de la suerte y actividades de castillos dirigidas a los más pequeños, porró de vi para los mayores y sobrassada y otros alimentos para todos.
Desde el centro destacan que esta cita quiere seguir siendo "mucho más que una fiesta escolar", al convertirse en un punto de encuentro entre escuela, familias y municipio en torno a la tradición y la convivencia.
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