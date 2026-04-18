Sa Unió denuncia la “dejadez” de Costas en el parque natural de Formentera y exige una actuación urgente

Sa Unió ha anunciado que el Consell asumirá la retirada de elementos de protección dunar deteriorados en el parque natural ante la falta de actuación de la Demarcación de Costas del Estado, dependiente del Gobierno central. Según la formación, se trata de palos, cuerdas y cerramientos en desuso que, lejos de cumplir su función, están generando impacto negativo en el entorno natural y también problemas de seguridad.

La organización considera “inadmisible” que el PSOE haya dejado sin atender durante años una situación que afecta a uno de los espacios “más valiosos y sensibles” de la isla. Sa Unió sostiene que, pese a las reiteradas reclamaciones trasladadas desde Formentera, la Demarcación de Costas no ha ofrecido una respuesta eficaz ni ha asumido con responsabilidad sus competencias en materia de conservación.

Según denuncia la formación, esta “dejadez” ha provocado la presencia sobre el terreno de elementos deteriorados, desplazados o abandonados, sin utilidad y con consecuencias tanto ambientales como de seguridad para residentes y visitantes.

Actuación del Consell

La actuación impulsada por el Consell tiene como objetivo preservar el patrimonio natural y reforzar la seguridad, a pesar de que, según remarca Sa Unió, se trata de una competencia que no le corresponde directamente. De forma paralela, también se ha formalizado un requerimiento para instar a la Demarcación de Costas del Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias de conservación y restauración de las zonas afectadas.

Sa Unió denuncia lo que considera una “enorme contradicción” del PSOE, al que acusa de “pretender dar lecciones de sostenibilidad mientras abandona espacios naturales que dependen directamente de su gestión”. En esta línea, afirma que se trata de “la izquierda de la pancarta y del titular, pero no la de la gestión”.

Críticas más allá del parque natural

La formación amplía además sus reproches a otros ámbitos y asegura que la falta de actuación del Estado no se limita al plano medioambiental. Entre otros ejemplos, señala que Formentera sigue sin disponer de una oficina del SEPE, continúa dependiendo de Ibiza para la Guardia Civil de Tráfico y carece de una embarcación propia de salvamento marítimo.

Asimismo, Sa Unió sostiene que la gestión de la inmigración atraviesa una situación “especialmente compleja” y reclama más recursos humanos para la atención de las personas migrantes, además de una política exterior que garantice vías de entrada seguras y legales.

Por todo ello, la formación exige al PSOE que “deje de mirar hacia otro lado” y cumpla con las responsabilidades asumidas. “Formentera no necesita propaganda ecológica. Necesita hechos”, concluye Sa Unió, que reafirma su compromiso de seguir actuando incluso cuando, según denuncia, el Estado no ejerce sus competencias.