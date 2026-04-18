Unos 600 marroquíes ponen al día su documentación en Ibiza antes del proceso de regularización

Unos 600 marroquíes han solicitado cita previa para presentarse este fin de semana en el consulado móvil de Marruecos en Ibiza y poner al día su documentación, muchos de ellos con motivo del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que en su modalidad presencial arrancará el próximo lunes en todo el país.

Las puertas del consulado móvil, situado en la calle Portinatx, sede del Centro Islámico de Ibiza, se han abierto este sábado a las 10 de la mañana con el objetivo de realizar la entrega de pasaportes o de documentos nacionales de identidad, así como expedición de tasas y certificados administrativos y de tarjetas de antecedentes. Es decir, toda la documentación necesaria para concurrir al proceso extraordinario, en el que el Gobierno de España espera regular a medio millón de inmigrantes en todo el país, después de que en el último Consejo de Ministros quedara aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería.

A lo largo de esta semana, unas 300 personas se han puesto en contacto con el Centro Islámico de Ibiza para preguntar dudas respecto al proceso de regularización, según la estimación del secretario general Embarek Elouadgui, que lleva 28 años viviendo en las Pitiusas, 20 en Formentera y los últimos ocho en Ibiza. Él es el encargado de dar la bienvenida a todos los solicitantes de documentación y de organizar el procedimiento en coordinación con los trabajadores del consulado desplazados este fin de semana hasta Ibiza.

Sesión informativa a los solicitantes de documentos / Vicent Marí

Las peticiones de citas han sido el doble, unas 600, si bien también incluye a personas que ya tienen sus papeles en regla y necesitan realizar otra gestión distinta, aprovechando que, de forma excepcional, no hace falta desplazarse hasta Palma, sede permanente del consulado marroquí en Baleares. El consulado móvil ha abierto durante cinco horas este sábado, hasta las tres de la tarde, y este domingo tendrá sus puertas abiertas con ese mismo horario, de 10 a 15.

Casi 15.000 marroquíes en las Pitiusas

El sistema de cita previa establecido por los responsables del consulado ha evitado que se repitan imágenes de largas colas, como en otros puntos del país de cara a este proceso de máxima importancia para muchos inmigrantes, y que los interesados se hayan presentado de forma escalonada en la calle Portinatx. Todos los presentes con los que, allí, ha intentado hablar este diario han declinado hacer declaraciones.

Los datos que manejan en el Centro Islámico de Ibiza, de acuerdo al padrón de habitantes, es que en Ibiza hay unos 14.000 marroquíes censados, mientras que en Formentera esa cifra oscila entre 600 y 800. Según el último balance oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2025 había en España casi un millón de inmigrantes de nacionalidad marroquí residiendo en España, concretamente 968.999 personas. Si se incluye a las personas nacidas en Marruecos que ya han obtenido la nacionalidad española, esa cifra se eleva a más de 1.171.123 personas.

Estos datos hacen que los marroquíes representen el 12,3% del total de la población nacida en el extranjero residente en España. Es, con diferencia, el grupo de origen internacional más grande del país. Durante el último cuatrimestre del año pasado, unos 22.000 marroquíes emigraron a España, la tercera nacionalidad con más inmigrantes recibidos por detrás de Colombia (36.000) y Venezuela (27.000) durante ese periodo. Al mismo tiempo, 13.000 marroquíes abandonaron España durante les meses finales de 2025, más que ninguna otra nacionalidad.