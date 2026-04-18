Llama la atención: Que el proceso de regularización de inmigrantes se inicie de forma presencial con un solo punto en Ibiza
Que el proceso de regularización de inmigrantes haya comenzado de forma telemática con la web del Ministerio completamente saturada y que se inicie de forma presencial el lunes con un solo punto en Ibiza para llevarlo a cabo, la oficina de Correos de Vila. Los trabajadores de la oficina ya han denunciado que harán la formación el mismo día, en un centro que normalmente está ya saturado de trabajo. Por otra parte, las asociaciones de inmigrantes denuncian la falta de información sobre el proceso y la dificultad para completar el papeleo que les exigen con todos los servicios casi colapsados.
Que el Ayuntamiento de Sant Josep haya tenido que asumir la retirada de la caseta de madera construida sin licencia y en zona de dominio público del Parque Natural de ses Salines para ser utilizada como alojamiento turístico. La orden de derribo era firme desde hace muchos meses y el Ayuntamiento ha decidido intervenir tras hacer varias peticiones a las administraciones competentes sin respuesta. La caseta estaba degradada y suponía un peligro para el entorno del Parque Natural.
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