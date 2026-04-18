Estas son las líneas de autobús afectadas por la Santa Eulària Ibiza Marathon

Varios usuarios del transporte público se han encontrado este mediodía con que algunas líneas de autobús están afectadas por la celebración de la Santa Eulària Ibiza Marathon, que se celebra esta tarde y que ha alterado el servicio en distintos trayectos. Algunas de las líneas están suspendidas hasta las nueve de la noche. Según explican los usuarios, los conductores de los autobuses les han informado, al llegar al Cetis, de que no podían tomar las rutas alternativas previstas por la organización por el corte de carreteras porque no pueden variar el recorrido habitual de las líneas.

Captura de la información proporcionada en la pagina web de Alsa. / DI

La situación ha sorprendido a quienes han llegado a la estación de buses del Cetis en Vila o al acudir a sus paradas habituales han comprobado que sus autobuses no prestaban servicio con normalidad por las restricciones de tráfico a causa de la cursa.

Las afectación ha alcanzado a las líneas A2 (que une Ibiza y Cala Llonga), A8 (Ibiza-Santa Gertrudis-Sant Miquel), A11 (Ibiza-Santa Gertrudis-Sant Mateu), Aero2 (Ibiza- Sant Jordi-Aeropuerto), Aero3 (Ibiza-Aeropuerto exprés), Aero4 (Cala Nova-es Canar- Santa Eulària-Aeropuerto), T3 (Santa Eulària-Ibiza), T6 (Ibiza-Sant Llorenç-Sant Joan), U2 (Ibiza-San Misses- Puig d'en Valls- Jesús-Ibiza)), UE3 (es Botafoc-parque Marià Villangómez), UE8 (es Gorg-Dalt Vila-Cetis-Can Misses-Vara de Rey-es Gorg), UE9 (es Botafoc-puerto) y UE10 (cementerio-Ca n'Escandell-Es Viver-Vara de Rey-es Botafoc), según la información publicada por Alsa en su propia página web.

Gente esperando en la parada de la estación de buses de Ibiza la tarde de este sábado. / DI

Desde el Consell de Ibiza señalan que se está informando a los usuarios a través de la app. Además, recalca que las rutas que se puede haver por vías alternativas, como desviarse por una calle, sí se está haciendo, aunque reconocen que otras líneas "directamente no se pueden hacer". Insisten en que los usuarios deben consultar la app "para ver los autobuses en tiempo real" y recomiendan, ante cualquier duda, llamar al teléfono de información de Alsa: 971578325.

En este teléfono al llamar para consultar en qué nivel están afectadas las líneas la respuesta es que lo desconocen y derivan la responsabilidad a los ayuntamientos: "Dijeron que pondrían información en las paradas de autobús". Al menos en la tarde de este sábado en la estación de autobuses de Ibiza no había ningún cartel informativo. Al preguntar directamente cómo llegar a Santa Eulària desde el Cetis el operador reitera que desconoce las opciones.