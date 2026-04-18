Fuego
Un incendio agrícola en Ibiza moviliza medios aéreos y terrestres del Ibanat
Las llamas se han iniciado en torno a las 12 horas en la zona de Cala de Bou
Un incendio agrícola declarado este sábado al mediodía en la zona de Cala de Bou ha movilizado medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat). El fuego se iniciaba en torno a las 12 horas de este sábado y ha generado una columna de humo visible desde algunas zonas de Sant Antoni.
En las labores de extinción han participado medios del Ibanat dependientes de la conselleria de Agricultura del Govern balear, entre ellos un helicóptero, cuatro bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente (AMA).
La rápida movilización de los efectivos ha permitido controlar el incendio en un corto espacio de tiempo, evitando su propagación a zonas cercanas.
Por el momento se desconocen las causas del fuego y la superficie afectada, aunque el incendio ya se da por sofocado dentro del operativo.
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