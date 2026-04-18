Las gambas y la frita de sepia de Ibiza triunfan en la VIII Fira del Peix i Marisc

Las calles de Sant Antoni comienzan a recibir a los primeros turistas de la temporada, que se dejan ver por la localidad disfrutando del día de sol. Son las primeras chanclas con calcetines, los primeros hombros y nucas rojas como gambas que se ven este año. También en los souvenirs y hoteles se empieza a ver movimiento. Sin embargo, este sábado los protagonistas de la jornada siguen siendo los residentes y vecinos del municipio, que celebran la octava edición de la Fira del Peix i del Marisc. Una cita que, según explicaron sus organizadores en la presentación, tiene como fin "promocionar el pescado popular de la isla menos reconocido y valorado".

Las primeras castanyoles y flaütes de la colla de ball pagés Brisa de Portmany se escuchan desde antes del comienzo de la inauguración, prevista a las 11.30 horas. Afinan las primeras notas antes del baile. A escasos metros, los organizadores comienzan a preparar las mesas y los ingredientes de la paella popular que disfrutarán unas 150 personas. El sol comienza a apretar en el passeig de ses Fonts, que acoge la celebración de esta feria. Los miembros de la colla se reúnen bajo la sombra de los árboles de la alameda, mientras los primeros espectadores esperan a que comience su actuación. Algunos de ellos respiran aliviados por haber encontrado hueco para sentarse en la sombra, en primera fila para disfrutar de la ballada. Pronto, sin embargo, se darán de bruces con la realidad. "Nos han comentado que bailaremos un poco más adelante, frente al escenario", comenta Toni, uno de los miembros de la colla. "Vaya, qué faena, con la buena sombra que tenemos aquí", responde uno de los hombres del público. "Y nosotras imagina, este traje es calentito", interviene una mujer de la colla.

Vecinos de Sant Antoni disfrutan de los platos de la Fira del Peix. / Toni Escobar

En lo que los integrantes del grupo se organizan, se emparejan y terminan de prepararse para iniciar su baile, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el concejal de Turismo y Desarrollo del Turismo Local, Miguel Tur, y la consellera de Cultura, Sara Ramón, se pasean por el mercado de artesanía, a cargo de la Associació Artesanal de Portmany. Entre los puestos, turistas y vecinos se encuentran desde productos más tradicionales, como senallons, espardenyes o pañuelos con los bordados típicos de las vestimentas tradicionales y algunos algo menos, como llaveros, peluches de crochet, bisutería o cantimploras con diseños propios.

"Qué bien huele"

Las flaütes y tambors comienzan a sonar y colla y espectadores se desplazan a la zona ubicada frente al escenario. Los árboles aquí son menos frondosos, pero todavía queda algo de sombra de las palmeras que se puede aprovechar y allí es donde se establece de nuevo la colla para iniciar su baile. Entre los asistentes y ya con el baile iniciado, se acerca una pareja de turistas extranjeros curiosos. Recién aterrizados, con el billete de avión de Vueling aún en el bolsillo de la camisa, sonríen y disfrutan de la música y baile tradicional. Entre melodía y melodía, la mujer pregunta a una de las integrantes de la colla qué es aquello. "Es ball pagès", le responde sonriente. No son los únicos curiosos. Entre el público se observa que varios de ellos son turistas que, intrigados, graban y hacen fotos a los balladors.

Al mismo tiempo, un olor comienza a impregnar toda la plaza para delicia de los asistentes. "Qué bien huele", comentan varios de ellos. Se trata de la frita de sepia del restaurante Rincón de Pepe, uno de los cinco comercios con caseta que participan en esta edición de la Fira del Peix i Marisc, que comienzan a preparar sus tapas. "De momento está siendo todo un éxito", explican sonrientes. "Estamos sirviendo solo frita de sepia, y aunque la mañana aún está siendo tranquila se está acercando bastante gente a pedir una tapa", añade uno de sus dependientes.

Las gambas fueron uno de los platos más demandados por los asistentes / Toni Escobar

Gambas y 'mollereta' frita

Quienes trabajan a pleno rendimiento son los miembros de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, que también cuentan con un puesto en la feria. Entre sus platos preparan gamba blanca, mollereta frita, pescado escabechado y frita de sepia, siendo la gamba uno de los platos más solicitados durante la mañana. "La mayor parte del pescado escabechado es espeto, aunque hay un poco de todo lo que cogimos aquel día", explica José Castelló, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores.

Junto a la Cofradía se encuentra el puesto de Es Mercat, que ofrece arroz de sírvia y croquetas de bullit de peix, y Amazonia, con un menú que consta de croquetas de chipirón, empanada de atún y escabeche de sardina. "De momento, lo mejor está siendo el tiempo, es un día espléndido y seguro que la gente se animará a venir más", cuenta Paula, responsable del local. "Es el primer año que venimos aquí, así que no sabemos muy bien cómo irá la jornada", añade. Las elaboraciones más creativas corren a cargo del último de los puestos de la feria, con pinchos de sushi de sírvia y aguacate y tapas de ceviche de este mismo pescado.

Conforme se va acercando la hora de comer, las mesas están cada vez más llenas. Entre los platos que más degustan los vecinos están la gamba y la frita de sepia. También el arroz de sírvia y la mollereta gustan a los asistentes. "Queremos probar las gambas y la frita de sepia", afirma un hombre con un plato de cada en las dos manos. "Y si nos quedamos con hambre puede que nos animemos con las croquetas o con el sushi", añade.

El cocinero Pep Tur prepara la paella popular / Toni Escobar

Todavía queda, sin embargo, uno de los platos fuertes de la jornada: la paella popular de pescado y marisco. Desde las 11 de la mañana el cocinero Pep Tur trabaja para sacar adelante 150 raciones de esta paella. "No es complicado, solo hace falta tener buen material", comenta sonriente el chef. Cuenta con la ayuda de un asistente que, junto al escenario, bate un cubo lleno de tomates con una gran batidora. Mientras termina de preparar la paella, el espectáculo infantil llega a su fin para dar paso a las actuaciones musicales de Dublow, Martin Pollar y Chris Nimmo, que comienzan a poner a punto sus instrumentos mientras la gente sigue disfrutando de las diferentes tapas.