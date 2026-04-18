Formentera alcanza los 600 migrantes este año tras la llegada de una nueva patera

Una nueva patera ha llegado este sábado a Formentera con un total de 19 migrantes de origen magrebí a bordo, tal y como han informado desde Delegación de Gobierno.

Concretamente, la embarcación ha sido interceptada a las 11.02 horas en la línea de costa, dentro de la zona de Calo des Morts. El operativo ha contado con la participación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, incluido un buque de altura, y agentes del Puesto de la Guardia Civil de Formentera.

Con esta nueva patera, Formentera alcanza este año las 600 personas llegadas de forma irregular y por vía marítima a la isla. En total, en lo que llevamos de 2025 han llegado a las Pitiusas un total de 42 pateras y 707 migrantes, según el recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos facilitados por Delegación de Gobierno.