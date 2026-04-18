El cineasta de Ibiza David Marqués: «Nunca me había reído tanto en un rodaje como en ‘Haciendo amigos’»

¿Cómo comenzó esta aventura cinematográfica titulada ‘Haciendo amigos’?

Realmente es un encargo. Santiago Segura me propuso que dirigiera esta película y acepté encantado. No hay más misterio. A él lo conozco desde hace ocho años aproximadamente y en este tiempo nos hemos ido viendo y hablando. Este proyecto es una coproducción con México en la que participan varias productoras, entre ellas la que tiene Santiago Segura con María Luisa Gutiérrez, Bowfinger International Pictures; y Atresmedia Cine. Además, Sony Pictures Entertainment Iberia se ocupa de la distribución en cines españoles.

No es la primera vez que trabaja con Santiago Segura porque vi que en los créditos de la última película de Segura, ‘Torrente presidente’, que se estrenó el pasado mes de marzo, aparecía su nombre junto al de otros como asesor de guion/ángel de la guarda....

Sí, trabajé un poco con él en ‘Torrente Presidente’ como asesor de guion. Esa fue nuestra primera experiencia laboral juntos y después llegó ‘Haciendo amigos’.

¿Han tenido buena sintonía?

Sí, mucha, tenemos muchos gustos comunes y nos lo pasamos muy bien. Como ‘Haciendo amigos’ es un producto que presenta él, ha estado muy encima sin interferir en ningún momento. Hablábamos mucho de cómo iba a enfocar la película. Me ha dado muchísima libertad y en el montaje ha venido de vez en cuando y ha aportado sus ideas y sugerencias. Lo agradezco porque es el director más taquillero de este país y creo que está bien hacerle caso.

El reparto al completo de la comedia dirigida por el cineasta ibicenco David Marqués, que se estrenará el próximo 10 de julio. / MARINA CAPUTO /SONY PICTURES SPAIN

¿Por qué cree que pensó en usted para dirigir ‘Haciendo amigos’?

Supongo que pensó que era el director adecuado para este proyecto por la experiencia que tenía con ‘Campeones’, donde ya había trabajado con actores con discapacidad intelectual, y porque ha visto mis pelis y sabe que me gusta el humor y este género.

Parece que, en cierta manera, se repite la fórmula de ‘Campeones’ porque parte del elenco son personas con discapacidad intelectual, que en este caso pertenecen a un grupo de teatro…

No, yo lo que he intentado precisamente es separarme de ese proyecto. El guion de ‘Campeones’ lo escribí en 2012 y la mirada hacia la discapacidad ya ha evolucionado, en gran medida, gracias a esta película. Nosotros jugamos un poquito con eso. No quiere decir que obviemos el tema, pero no es el motor principal de ‘Haciendo amigos’. Esta peli habla más de las relaciones personales y realmente no se centra en la discapacidad y en la integración como ‘Campeones’. Esto es una comedia y ellos unos protagonistas más de la historia. Cada uno tiene su personalidad. Podrían tener discapacidad o no y yo creo que la peli funcionaría igual.

En esta ocasión usted dirige, pero la guionista es Marta González de Vega, que también forma parte del reparto. ¿Se han entendido bien?

Sí. Cuando yo entré en el proyecto ella ya estaba como guionista, lo que pasa es que el guion no estaba escrito. Por mi experiencia con ‘Campeones’, quise que, antes de empezar con esta tarea, conociéramos a los chicos elegidos en casting para escribir los personajes basándonos en su personalidad. Y eso creo que ha sido un acierto. La verdad es que Marta ha hecho un trabajo tremendo y ha plasmado muy bien cómo son cada uno de ellos. Algunos ya tenían experiencia interpretando porque forman parte de grupos de teatro o han hecho alguna serie y otros no tenían ninguna, pero los elegimos porque creíamos que eran los que tenían personalidades más magnéticas.

¿Le ha hecho muchas indicaciones a Marta González de Vega o se ha mantenido más bien al margen?

Como director, si estás involucrado en el proyecto antes de que se escriba el guion, lógicamente marcas el camino y el tono. Marta tiene mucha experiencia en comedia y es muy buena y ha sabido tirar por dónde yo quería. Lógicamente, cuando te pones a ensayar con los actores y ruedas introduces cambios. Yo he tenido la suerte de que Marta era una de las actrices y que estaba presente todo el tiempo, o sea, que en ese aspecto ha sido bastante fácil.

¿Cuáles son los ingredientes esenciales de ‘Haciendo amigos’ para atraer al público?

Lo que hemos intentado es que sea una peli divertida, que es lo que yo pretendía con ‘Campeones’ al principio. Hemos intentado no tener filtros de ningún tipo, como trato de hacer en todos mis trabajos. En ‘Haciendo amigos’ creo que vamos un paso más allá con respecto a ‘Campeones’, porque cuando escribí esa historia quería que fuera divertida, pero fui con pies de plomo porque no quería caer en el paternalismo, pero tampoco pasarme.

La historia

¿Me puede sintetizar el argumento?

La historia comienza con una pareja de ladrones que acaba de atracar una joyería. Cuando están huyendo, la monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, a la que da vida Megan Montaner, confunde a uno de ellos con un nuevo miembro al que están esperando para irse todos juntos en autobús a un retiro artístico de una semana. Aprovechando la confusión, los ladrones, que interpretan Antonio Resines y Quim Gutiérrez, se suben al autocar para huir, sin saber lo que les espera.

Quim Gutiérrez y Antonio Resines, protagonistas de ‘Haciendo amigos’. | MARINA CAPUTO /SONY PICTURES SPAIN

¿Qué tal ha sido trabajar con Quim Gutiérrez y reencontrarse con Antonio Resines y Megan Montaner?

Esta es la tercera película que hago con Antonio. Somos muy amigos, me encanta trabajar con él, nos llevamos fenomenal y tenemos muchos proyectos juntos que espero que vayan saliendo a la luz. Con Quim era la primera vez que trabajaba y ha sido un gustazo, nos hemos entendido muy bien. Recuerdo que lo veía cuando era un niño en la serie de TV3 ‘Poblenou’, he seguido toda su carrera y siempre le he admirado mucho. Por otra parte, el primer papel protagonista que hizo Megan fue conmigo en ‘Dioses y perros’ y reencontrarnos otra vez ha sido ha sido muy bonito.

¿Cómo ha sido la experiencia del rodaje en comparación a otros anteriores?

Creo que tanto yo como el resto del equipo no nos habíamos reído tanto en un rodaje nunca. Ha sido muy divertido. Había veces que teníamos que parar porque estábamos llorando de risa todos. Tengo la suerte de que todos mis rodajes son bastante tranquilos y relajados y este también lo ha sido.

¿Recuerda alguna anécdota en especial?

Cada día era una anécdota al completo. Piensa que había trece actores prácticamente sin experiencia o con muy poca en cine. Encima hemos rodado fuera de casa y hemos pasado un mes todos viviendo en el mismo hotel. Éramos como una familia, nos veíamos a todas horas. En ese aspecto ha sido muy bonito porque nos hemos conocido todos y lo hemos pasado muy bien. Así que estamos deseando que haya una segunda parte para volver a a reencontrarnos.

¿Cuándo y dónde se rodó?

El proyecto me lo propusieron en julio del año pasado, luego entre octubre y noviembre se escribió el guion y entre enero y febrero de este año rodamos, en Madrid y Fuerteventura. Desde el primer día yo ya sabía que se tenía que estrenar el 10 de julio porque todas las productoras querían que fuera la comedia del verano.

¿Habrá presentación de ‘Haciendo amigos’ en Ibiza?

Yo espero que sí. Todas mis películas las he estrenado en el Cine Regio, en Sant Antoni, y esa es mi intención también ahora. No sé si habrá una presentación de alfombra roja, pero cuando la pasen allí yo iré e intentaré llevarme a alguno de los actores. Ellos, si no están rodando, estarán encantados de venir, seguro.

¿Qué otros proyectos tiene en mente o en marcha?

Hay un par de guiones míos que se van a rodar este año. Todavía no puedo decir mucho hasta que las productoras no lo hagan público, pero uno es un drama bastante heavy con un punto de optimismo y el otro es una comedia. Luego hay otra película de estas que hago yo, más modestas que ‘Haciendo amigos’, que quiero rodar o en 2026 o, si no, en 2027. Para el año que viene también tengo un par de proyectos más gordos como director. La verdad es que en los próximos dos años tengo bastantes frentes abiertos.