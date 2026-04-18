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La Cooperativa Ramadera de Ibiza celebra la recuperación del 'porc negre' y la ganadería local en su quinto aniversario

Carn&Coop, primera cooperativa ganadera de la isla, ha logrado consolidarse en cinco años y crecer de ocho a 17 socios

Celebración del quinto aniversario de Carn&amp;Coop en el Mercat Nou

Celebración del quinto aniversario de Carn&Coop en el Mercat Nou / CAIB

Redacción Digital

Ibiza

La Cooperativa Ramadera d’Eivissa Carn&Coop celebró este sábado su quinto aniversario reivindicando dos de sus principales logros: la recuperación del porc negre ibicenco y el impulso a la ganadería local. El acto tuvo lugar en el Mercat Nou y contó con la asistencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

La cooperativa, la primera dedicada a la ganadería de las Islas Baleares, inició su andadura con ocho ganaderos y reúne en la actualidad a 17 socios. En estos cinco años ha contribuido de forma destacada a recuperar el porc negre ibicenco, que había perdido presencia en la isla, al tiempo que ha reforzado la producción local a través de embutidos artesanales, especialmente sobrasada, y la revalorización del producto de Ibiza.

Durante la visita, Simonet resaltó la trayectoria de Carn&Coop y la señaló como ejemplo para el sector primario. “En un momento en el que a menudo se dice que el campo no pasa por su mejor momento, ver proyectos como este, que nacen de la unión de los ganaderos y se consolidan con el tiempo, es una muestra clara de que este es el modelo que se debe seguir”, afirmó.

Local de Carn&amp;Coop en el Mercat Nou

Local de Carn&Coop en el Mercat Nou / CAIB

El conseller insistió en que la organización de los pequeños productores resulta fundamental para hacer frente a las dificultades del sector. “La capacidad de los pequeños agricultores de organizarse, de producir producto de calidad es lo que marca la diferencia y demuestra que los esfuerzos tienen resultados”, señaló.

Apoyar el producto local

También subrayó el papel de los consumidores en la continuidad del sector primario. Según indicó, el respaldo al producto local resulta decisivo para garantizar su futuro. “El apoyo de los consumidores es fundamental. Cada vez somos más conscientes de que el producto local es de mayor calidad y aporta un valor añadido. Apostar por este producto es clave para garantizar el futuro del sector”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza felicitó a la cooperativa por su evolución en estos cinco años y destacó su capacidad para crecer en un contexto complicado. “En un momento difícil, pusisteis en marcha este proyecto y hoy habéis conseguido consolidarlo, multiplicando el número de socios y la producción, y ganando la confianza de los consumidores”, aseguró.

Sobrasada de Carn&amp;Coop

Sobrasada de Carn&Coop / CAIB

Además, remarcó la importancia estratégica del sector primario para la isla y defendió la necesidad de garantizar su continuidad. “Entre todos debemos conseguir que el sector primario continúe adelante. Es un sector estratégico, vinculado a nuestras raíces, y es importante que cada vez haya más jóvenes que apuesten por él”, añadió.

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El presidente de la Cooperativa Ramadera d’Eivissa, Vicent Bernat, agradeció el respaldo recibido y destacó la respuesta de los consumidores como uno de los pilares del crecimiento del proyecto. “Este proyecto no sería posible sin el apoyo de los consumidores, que cada día apuestan por el producto local”, afirmó.

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