Circo, pintacaras y cuentacuentos en el arranque del Spring Festival solidario de O Beach Ibiza

O Beach Ibiza ha dado este sábado la bienvenida a la primavera con el arranque de su Spring Festival 2026, una propuesta solidaria pensada para el público local y los residentes de la isla. El resort celebra este fin de semana dos jornadas benéficas, una ya dedicada a las familias y otra prevista para mañana domingo, con el objetivo de acercar la experiencia del recinto a la comunidad desde una vertiente más cercana y solidaria.

La entrada al evento consiste en un donativo de 5 euros, destinado íntegramente a asociaciones que trabajan por la integración, el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad.

El Spring Festival de O Beach en Ibiza. / Andrea Rivi

Un programa para los más pequeños

La jornada de este sábado ha estado centrada en las familias, con una programación diseñada para fomentar la creatividad, la diversión y la participación. A lo largo del día, los asistentes han disfrutado de talleres de circo, actividades creativas, pintacaras, cuentacuentos, espectáculos infantiles y shows participativos.

El programa se ha completado con actuaciones de gimnasia rítmica, un desfile de moda, el show de Cachirulo, un espectáculo de burbujas y una rifa benéfica, además de la participación de artistas y animadores. Todo ello ha estado acompañado por música durante toda la jornada y por algunos de los shows más reconocibles de O Beach.

Uno de los momentos más destacados de la tarde ha sido, un año más, el desfile de moda lifestyle, en el que han participado firmas como Bare on the Beach, Ñanduti, Ibiza Magic, Tu y Yo Formentera, Mogardo y Rituality Ibiza. Cada una ha presentado sus nuevas propuestas con colecciones inspiradas en la artesanía, la esencia mediterránea y el espíritu de la isla.

La jornada prevista para mañana domingo, el festival se transformará en una experiencia pensada para disfrutar entre amigos con una programación musical más intensa. Durante la jornada pasarán por el recinto varios djs locales y nombres conocidos de la escena ibicenca, entre ellos Sam Dungate, Paco Núñez, dj Reff, dj Ryan, David Moreno, Salva Martín y Hippy House djs: Marea World & Davalo.