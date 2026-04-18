Piden ocho años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente en Ibiza a una compañera de trabajo a la que luego insultó y golpeó

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes a un hombre acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Ibiza. Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 20.000 euros como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 16 de agosto de 2023. El acusado, que trabajaba en un hotel de la ciudad de Ibiza, salió a un bar junto a un amigo y se disponía a tomar unas copas cuando vio a una compañera de trabajo, a la que invitó a reunirse con ellos.

Según explica la Fiscalía en el escrito de acusación, ambos estuvieron bailando durante un tiempo y llegaron a besarse. Más tarde, sobre las tres de la madrugada, todos abandonaros el pub y el hombre acompañó a la mujer hasta el hotel en el que trabajaban y que, además, les ofrecía alojamiento. Durante el camino de regreso él le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó "manifestándole que no quería nada con él, ya que eran compañeros de trabajo".

Le metió la mano en el pantalón y le dijo "que se dejara llevar"

A pesar de esa negativa, el hombre continuó insistiendo "todo el camino". En un momento dado, cuando aún no habían llegado al hotel y aprovechando que la mujer se había sentado para liarse un cigarro él se sentó a su lado. "Llevaba puesto un pantalón corto y el procesado empezó a meter su mano por dentro", explica el escrito de acusación, que detalla que la mujer insistió en que no quería nada. Una negativa a la que el ahora encausado contestaba diciéndole "que se dejara llevar, que lo iba a pasar bien".

Lejos de amilanarse, el hombre continuó con sus intenciones: "No apartó su mano y sin que mediase ningún tipo de consentimiento por parte de la mujer le metió la mano más adentro, llegando a introducir sus dedos en la vagina", momento en el que la mujer le apartó la mano.

El escrito añade que, cuando la mujer trató de apartarle, el acusado reaccionó de manera brusca y comenzó a insultarla y forcejear con ella. Durante ese enfrentamiento, "el procesado le dio un empujón" y la víctima perdió el equilibrio y se agarró a la camiseta del hombre, que se rompió. El acusado utilizó entonces esa prenda rota para golpearla en el brazo y en el hombro, causándole lesiones por las que tuvo que recibir atención sanitaria.

La víctima sufrió erosiones y dolor que se mantuvo durante cinco días y, además, tras lo ocurrido tiene miedo y ansiedad. El hombre permaneció dos días detenido.