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Alarma por un incendio en una vivienda abandonada y okupada en el centro de Ibiza

El fuego, declarado pasada la medianoche en la calle Pere Francès, obligó a intervenir durante cerca de dos horas a seis efectivos del Parque Insular de Bomberos

Un bombero trabaja en las labores de extinción del fuego

Un bombero trabaja en las labores de extinción del fuego / Exponiendo Ibiza

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Un incendio declarado esta madrugada en una vivienda abandonada ha generado alarma entre los vecinos del barrio de es Pratet.

El fuego se inició en torno a las 00.24 horas en un inmueble situado en la calle Pere Francès. Hasta el lugar se desplazó un camión con seis bomberos del Parque Insular de Ibiza, que trabajaron intensamente para controlar las llamas. Según han explicado "se trataba de una casa abandonada y okupada".

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La intervención se prolongó durante cerca de dos horas, debido a la intensidad del incendio. No obstante, a pesar de lo aparatoso del fuego, no se registraron heridos, y el suceso se saldó únicamente con daños materiales.

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