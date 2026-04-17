Una zona de Ibiza donde muchos quieren vivir: precios, zonas clave y por qué está en auge

El interés por vivir en Sant Antoni no deja de crecer. Según datos publicados por Idealista, este municipio situado en la costa noroeste de Ibiza se ha consolidado como una de las opciones favoritas tanto para residentes como para quienes buscan mudarse a la isla.

Con cerca de 29.000 habitantes, combina servicios, buena conexión con el resto del territorio y un estilo de vida muy ligado al aire libre, lo que explica su alta demanda.

Cómo es vivir en Sant Antoni de Portmany

Una de las principales ventajas es la comodidad del día a día. El núcleo urbano concentra supermercados, centros educativos, bancos, instalaciones deportivas y una amplia oferta de comercios, lo que permite cubrir prácticamente todas las necesidades sin grandes desplazamientos.

En términos de movilidad, está bien conectado con Ibiza ciudad, a la que se puede llegar en unos 25 minutos en coche. Además, cuenta con líneas de autobús interurbano que enlazan con el aeropuerto y otros puntos clave de la isla.

En el aspecto sanitario, dispone de centro de salud y servicios de urgencias, mientras que los casos más complejos se derivan al hospital de referencia. En educación, ofrece guarderías y centros de Primaria y Secundaria.

El ocio es otro de sus grandes atractivos. Desde el ambiente nocturno del West End y las discotecas internacionales, hasta planes más tranquilos como chiringuitos frente al mar, rutas de senderismo o deportes acuáticos. Eso sí, el ritmo cambia notablemente entre verano e invierno, con una vida mucho más relajada fuera de temporada.

Las mejores zonas para vivir

Elegir dónde instalarse dentro del municipio depende mucho del estilo de vida que se busque:

Sant Antoni pueblo y Cala de Bou

Son las zonas más prácticas para el día a día. Aquí se concentran la mayoría de servicios, además del paseo marítimo y el puerto. Resulta ideal para quienes trabajan en turismo o prefieren tener todo a mano.

Sant Rafel

Situado en el interior, ofrece un ambiente más tranquilo y residencial. Es perfecto para quienes buscan vivir rodeados de naturaleza sin renunciar a la cercanía con los principales núcleos de la isla.

Santa Agnès de Corona y Sant Mateu d’Albarca

En el norte del municipio, destacan por sus paisajes de almendros, viñedos y valles. Son zonas muy valoradas por quienes priorizan la calma, especialmente en invierno y primavera.

Cuánto cuesta vivir en Sant Antoni

El coste de vida es elevado en comparación con la media española, aunque algo más asequible que en la capital. Según Idealista, el precio medio de la vivienda alcanza los 6.925 euros por metro cuadrado en marzo de 2026.

En el día a día, hacer la compra puede suponer entre 250 y 350 euros mensuales por persona. El transporte público mantiene precios moderados, con billetes de autobús entre 2 y 3 euros y abonos mensuales de hasta 60 euros.

El ocio ofrece opciones para todos los bolsillos: desde cañas por 2–3 euros en bares locales hasta cócteles en beach clubs que pueden superar los 15 euros, sin olvidar entradas a discotecas que varían entre 30 y más de 70 euros.

Comparativa: Sant Antoni vs Ibiza ciudad

Al comparar con Ibiza ciudad, las diferencias son claras. La capital registra precios ligeramente superiores, con un coste medio de 7.065 euros por metro cuadrado, pero también concentra más oportunidades laborales fuera del turismo y una oferta cultural activa durante todo el año.

Por su parte, Sant Antoni destaca por ser algo más accesible en vivienda y ofrecer un ambiente menos intenso en invierno, lo que lo convierte en una opción equilibrada entre servicios, ocio y calidad de vida.