Eva Cañavate, dependienta: "Cobras 1.300 euros y te cuesta 800 una habitación: en Ibiza tenemos un problema grave"

"No se puede pasar ni sacar las cosas, están todas las cajas apiladas muy altas, cada vez más hacia arriba y el pasillo ya ves cómo está... La empresa lo sabe y le da totalmente igual", señala Domenico Candian, trabajador del almacén y delegado sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) de una franquicia en Ibiza mientras muestra en qué circunstancias trabajan él y sus compañeros. Este viernes, el sindicato organizó una concentración en la zona más comercial de la ciudad con motivo del Convenio Colectivo del Sector del Comercio, que aún no se ha acordado con la patronal. El acuerdo al que quiere llegar UGT contempla: "Garantías de ocupación para las personas trabajadoras fijas discontinuas, ampliando su actividad hasta los nueve meses, nuevos permisos retribuidos, reconocimiento del plus de insularidad, reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y creación de un nuevo plus de fidelidad".

"Si eso se cae tenemos un problema muy gordo", explica Candian sobre las cajas que se apilan en el almacén mientras se pregunta: "Si a estas alturas del año tengo el almacén así, en junio y julio no sé qué va a llegar. Cada vez llega más mercancía y con menos gente". Que el almacén esté tan lleno denuncia que "va en contra de la ley de prevención de riesgos laborales. Luego lamentamos que no podemos trabajar, no hay sitio para moverse, ni para trabajar, ni para hacer nada: sales de allí agobiadísimo". "Ese [almacén] está fatal, el mío todavía...", confirma Eva Cañavate, también presente en la concentración y que trabaja en una tienda de lencería. "El de la mía es un cuchitril y no quieren pagar un almacén externo, pues ahí no se puede meter todo", sostiene otra compañera de otra franquicia de moda de la avenida.

"Condiciones muy precarias"

"Las condiciones son muy precarias, si se ve, está todo desnivelado, me he tropezado muchas veces, hay hasta un tornillo que sobresale, las baldas están todas rotas...", cuenta Flor, trabajadora del sector. Su compañera Alba añade: "Cuando arreglan algo, lo hacen como una chapuza, porque es lo más barato". Alba afirma que la tienda en la que trabajan "está muy oscura, porque arreglar las luces cuesta muy caro y cada vez tenemos menos luces, es muy desmotivador". Una compañera abunda: "Igual, igual, igual".

Samia Khenien

Cañavete sostiene que las tiendas para las que trabajan "son multinacionales de puertas afuera": "Pero dentro nos tratan como mierda". Flor incide en la cantidad de veces que han estado trabajando de más: "Cuántas horas extras hemos trabajado porque no quieren dar dos o tres horas a una compañera para que trabaje más". Cañavete confirma este hecho y explica: "Tienes que tener personal y tiras de gente que ya ha hecho sus 40 horas, que acumulan horas para recuperarlas después, porque no quieren pasar a jornada completa a quienes están trabajando a media jornada". Alba explica sobre el caso: "Al revés, tienes que estar acumulando las horas para devolverlas en febrero que no hay trabajo". "En temporada alta es una sobreexplotación", lamenta Flor.

No hay gente para trabajar

"No tenemos ni un sitio para comer", expresa Alba. Su compañera Camila confirma: "El microondas está encima de cajas, váter... todo revuelto". Explican que, si siguen, podrían estar toda la mañana comentando las condiciones en las que trabajan: "Cuántas veces hemos tirado de todo el negocio nosotros porque no hay gente para trabajar", se pregunta Cañavete. "Ahora, encima, con el Arte [Asociación Retail Textil España, preacuerdo firmado con las patronales a nivel estatal] quieren congelar los salarios [a cambio de otras mejoras que contempla el preacuerdo]. Con los salarios de ahora no llegamos a nada, la gente no quiere trabajar en comercio y se va a la hostelería, si sale el acuerdo no se va a poder contratar a nadie", lamenta la joven.

"No podemos tener trabajo y no poder pagar una casa", reflexiona Alba. "Los alquileres están todos ocupados, además, que te cueste 800 euros una habitación, que tengas que vivir con gente y que cobres 1.300 euros...", comenta Cañavete: "Es que no, 800 euros si tienes 'suerte', porque hay habitaciones de 1.000, 1.400 y más aún. Las empresas no se dan cuenta de que aquí tenemos un grave problema". Sobre el plus de insularidad añade que no es suficiente por la casuística de Ibiza y que aunque aquí lo tengan, "ni en Mallorca ni en Menorca lo tienen. "Estamos luchando porque lo tengamos en todas las islas", continúa. "Si no hay nadie para atender en las tiendas, ¿para qué va a venir la gente?", pregunta Camila, otra trabajadora del sector.