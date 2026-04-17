Una tercera patera con diecisiete migrantes arriba a Formentera

Una tercera patera ha llegado este viernes a las Pitiusas, en esta ocasión con diecisiete migrantes de origen magrebí a bordo que han sido trasladados en un primer momento de Formentera y luego a Ibiza, donde se hace cargo de ellos el Cuerpo Nacional de Policía.

La embarcación se encontraba a cuatro millas de la costa de la pitiusa menor, informa la Delegación del Gobierno de Baleares en un comunicado. Según ha podido saber este diario, varios de los pasajeros de esta tercera embarcación han tenido que ser trasladados a un centro de salud de Ibiza debido a su estado de salud. Desde la Delegación del Gobierno, como siempre, no han dado detalles al respecto.

El operativo se ha llevado a cabo a las 14.15 horas de este viernes, aunque por el momento se desconoce si entre los integrantes se encontraban mujeres o menores, detalles que tampoco facilita esta fuente oficial.

Primera patera arribada

La jornada de este viernes comenzó con un total de quince personas de origen magrebí interceptadas a las 4.12 horas de la madrugada en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep, adelantó la Delegación del Gobierno en Baleares.

El operativo contó con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, y la Guardia Civil del Puesto de Sant Josep.

Horas después, una nueva patera con un total de siete personas de origen magrebí fue interceptada a las 8.30 horas, cerca del kilómetro 14 de sa Mola, en Formentera. En el operativo ha participado la Guardia Civil del Puesto marítimo de Formentera. Se desconoce si entre los integrantes se encontraban menores o mujeres.

Por el momento no ha trascendido el estado de los migrantes. Es probable que el buen tiempo del que gozan las Pitiusas este viernes propicie la llegada de nuevas pateras a lo largo de la jornada.

Con estas son tres pateras y treinta y nueve migrantes a bordo arribadas a aguas de Pitiusas en lo que va de semana.