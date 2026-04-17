Tamara Gorro estalla ante el rumor de su mansión millonaria en Ibiza: “Es absolutamente falso”

La influencer y colaboradora de televisión Tamara Gorro ha desmentido de forma tajante que se haya comprado una vivienda valorada en 5,7 millones de euros en Ibiza, según recoge la revista ¡Hola!

La polémica surgió después de que en el programa Vamos a ver se asegurara que la empresaria había ampliado su patrimonio en la isla pitiusa con una lujosa propiedad. Sin embargo, lejos de dejar pasar el comentario, Gorro decidió responder públicamente desde el espacio Y ahora Sonsoles, donde colabora habitualmente.

“Absolutamente falso”, sentenció visiblemente molesta. La influencer criticó además que nadie se pusiera en contacto con ella para contrastar la información antes de hacerla pública: “No todo vale. A mí nadie me ha llamado. Es mentira. Se han colado”.

Durante su intervención, dejó claro que siempre ha sido muy discreta con su vida privada y su patrimonio, especialmente por motivos de seguridad. “Tengo mucho miedo por mí y por mis hijos”, explicó, justificando por qué evita mostrar detalles de su vivienda en redes sociales.

Con ironía, también reaccionó a la cifra que se había difundido: “Todo el mundo llamándome: ‘Tamara, ¿cinco kilos?’… y yo alucinando”. La creadora de contenido recalcó que sí tiene una casa en Ibiza, pero negó rotundamente haber realizado ninguna nueva compra millonaria.

Ibiza sigue siendo, eso sí, uno de sus refugios favoritos. Tal y como recoge ¡HOLA!, ha confesado en varias ocasiones su pasión por los atardeceres en la isla, momentos en los que asegura conectar consigo misma de una forma muy especial.

Su historia con Cayetano Rivera

En paralelo, su vida personal atraviesa un momento dulce junto al torero Cayetano Rivera. Aunque hace un año reconocía en ¡HOLA! que veía difícil volver a enamorarse, la relación con el diestro ha cambiado su perspectiva.

La propia Tamara ha definido a Cayetano como “una persona estupenda, con un corazón enorme”, dejando ver la complicidad que existe entre ambos. De hecho, en una conversación televisiva se desveló incluso cómo se llaman en la intimidad: “Caye” y “Tama”. Ambos fueron vistos en Cala Olivera durante su estancia en la isla en Semana Santa, pero no han posado juntos en ninguna foto.