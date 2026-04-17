Solomun+1 regresa a Pacha Ibiza para su temporada número 12 con Skrillex, Idris Elba y más artistas

Solomun+1, una de las residencias más icónicas de la isla blanca, regresa este verano para celebrar su temporada número doce consecutiva en Pacha Ibiza, en lo que llevará ya 14 años de residencia. La primera fiesta tendrá lugar el 31 de mayo, y se extenderá hasta el 4 de octubre. Este evento se ha ganado un lugar privilegiado en la escena ibicenca, considerado uno de los eventos más esperados de los domingos por la noche. Con una fiel multitud que regresa año tras año, Solomun+1 ha logrado consolidarse como una cita ineludible.

El cartel de este año promete sorprender, según informan desde la organización en una nota. Artistas como Skrillex, Jamie xx y Anyma regresan para otro capítulo en la historia de +1, mientras que una inesperada aparición del actor y dj Idris Elba agrega un toque especial a la temporada. Además, nuevos talentos como KETTAMA, DESIREE y Max Styler se unen a la fiesta y marcan su debut en la serie Solomun+1. Junto a ellos, figuras consagradas como Âme, Dixon, Denis Sulta, Chloé Caillet y dj Gigola, regresan para dar vida a esas noches que ya forman parte de la historia de la isla.

Solomun+1. / SOLOMUN

Con doce temporadas a sus espaldas, Solomun+1 ha logrado consolidar una identidad propia dentro de uno de los clubes más emblemáticos del mundo, Pacha Ibiza. Desde su llegada en 2013, la residencia ha sido un pilar fundamental de la programación del club.

Más allá de Ibiza, dos noches completamente agotadas en el Alexandra Palace en Londres a principios de año ya marcaron el tono para lo que está por venir, afirman desde la organización. Ahora, el enfoque se traslada de nuevo a la isla blanca, donde cada domingo durante los próximos cinco meses, los asistentes podrán vivir la experiencia única de Solomun+1. Las entradas ya están a la venta a través de Pacha Ibiza, y las consultas VIP están disponibles en su sitio web.

Cuatro premios Dj Awards

Solomun ha pasado más de dos décadas redefiniendo el rol del dj, productor y narrador en la música electrónica. Nacido en Bosnia y criado en Hamburgo, empezó su carrera con cintas heredadas y en tiendas de discos, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la escena global. Como fundador de Diynamic y creador de la serie Solomun+1, ha creado una plataforma donde la libertad artística y los valores underground son fundamentales.

Con cuatro premios DJ Awards, Solomun es conocido por sus sets inmersivos que combinan house melódico, deep house y tech-house con una intensidad cinematográfica. Sus actuaciones suelen fusionar épocas y géneros, incorporando rarezas, pistas inéditas y clásicos olvidados. Su Boiler Room en Tulum de 2015 es uno de los sets más vistos de la historia de la plataforma. A lo largo de 2026, Solomun continuará de gira, tocando en clubes, festivales y lugares exclusivos alrededor del mundo, incluyendo un show único en The Sphere en Las Vegas.

A través de su sello Diynamic, Solomun sigue promoviendo talentos emergentes con un enfoque en la autenticidad y la conexión emocional. Desde Glastonbury hasta Coachella, desde Ibiza hasta el Panorama Bar, los sets de Solomun se sienten en todo tipo de espacios. Su enfoque se centra en la presencia, la energía y la música que une a las personas sin necesidad de palabras.