Santiago Paños Redondo, un usuario, sobre que el baño de la estación de autobuses de Ibiza sea de pago: "Saldrá más caro mear que una botella de agua"

La decisión de cobrar un euro por utilizar los baños de la estación de autobuses, en el edificio del Cetis en Ibiza ha generado una avalancha de opiniones entre los lectores de Diario de Ibiza, quienes han expresado sus opiniones a través de las redes sociales. En resumen, la mayor parte de los lectores está a favor porque así los baños se mantendrán limpios, algo que ya se hace en muchas otras ciudades, pero otros critican con dureza que se cobre en un servicio público como es una estación de autobuses.

Para algunos, el cobro se justifica como una medida para mantener los baños limpios y evitar el vandalismo. "Si la gente fuera más cívica no haría falta, pero como no lo es se hace para filtrar un poco quien entra y mantenerlo limpio", comentó Juan L. Tur. De igual manera, Ariel Esteban señaló: "En muchas partes del mundo se aplica esa modalidad, es la única forma de que no vandalicen y se mantenga siempre limpio".

Karina R.G. afirmó: "Me parece bueno siempre y cuando el dinero sea para mantenerlo limpio". Cristina Ribas también está a favor: "Me parece perfecto así no entrará según quien. Y estará limpio". Luz Serra secundó la medida: "Yo viajo mucho y desde hace años se viene pagando en estaciones de tren, autobús, e incluso he encontrado algún bar". "Pues como en todo sitio saliendo de España, así están los baños limpios", explicó Inmaculada Jiménez Escala.

Sin embargo, para muchos usuarios, este tipo de servicios debería ser gratuito. "Mal, muy mal. Tendría que ser un servicio público", opinó Estrella López Muñoz. Lemgefri Abdalahe fue más tajante al afirmar: "En Ibiza se paga por respirar", mientras que Bhoy Deguays (pseudónimo en redes) expresó: "Los baños públicos gratuitos en zonas urbanas deberían ser un derecho, ya que se condicionan necesidades fisiológicas esenciales".

Miguel Sousa criticó el cobro: "¿Y si no tienes dinero?¿Meas en la calle?". "Los baños públicos gratuitos existen desde los tiempos de los romanos. Estamos perdiendo civilidad", sentenció Paolo Prospects.

"Me parece fatal. Todo el mundo tendría que mearse fuera. Una vergüenza. ¡Quitad esto aprovechados! ¿Qué pasa si viene alguien que no trae un euro y no tiene tarjeta? ¿Se mea fuera? Son baños públicos no privados", se quejó Antonio Guasch Guasch.

Garantizar la limpieza

El debate también se centró en la percepción de que, aunque el pago tiene como objetivo garantizar la limpieza, algunos temen que los baños no sean mantenidos en condiciones adecuadas. "Bueno, mientras se mantengan limpios y haya papel y jabón para lavarse las manos. No me parece del todo mal. El problema es que aunque pagues, la gente es guarra y lo dejan todo hecho un asco y seguro que no dejarán ni papel. Y encima pagar por un baño sucio y que no haya papel pues como que no", opinó Nala Ruiz Recuero.

Por otro lado, Xisco Mulet Alberti defendió la medida, diciendo: "En los baños que se paga normalmente están más controlados y más limpios, por esto se paga".

En esa misma línea opinó Olga Tur: "Si el dinero es para mantenerlo limpio, me parece estupendo. Lo malo es que paguemos y esté hecho una porquería".

Algunos, como Luis Palacios Rodríguez, consideraron que este dinero tendrá un buen fin: "Seguro que con ese euro le darán trabajo a una persona para que limpie".

Finalmente, otros usuarios se mostraron indignados con el cobro, considerándolo una forma de explotación. "La venganza de Sagalés por haberles quitado la concesión de los autobuses!", bromeó Marga Roig, mientras que Juana Nuñez Rodríguez lo calificó como "una manera más de robar". Santiago Paños Redondo se unió a las críticas diciendo: "Saldrá más caro mear que una botella de agua", mientras que Luis Ito Gastón lo resumió como "El Pipimpuesto". Juana Núñez Rodríguez sentenció: "Me parece una manera más de robar". Finalmente, Alex Duran señaló que "seguramente la gente quiera saber dónde va ese dinero y por qué, si ya hay partidas presupuestarias para esto".