Santa Eulària convoca una nueva sesión de ‘Digues la teua’ para los comerciantes de es Puig d’en Valls

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha convocado una nueva sesión de su iniciativa de participación ciudadana ‘Digues la teua’, que en esta ocasión estará dirigida a los comerciantes de la parroquia de es Puig d’en Valls.

La reunión se llevará a cabo el próximo lunes, 20 de abril, a las 20 horas, en el Centro Cultural de esta localidad. En ella, los comerciantes podrán interactuar directamente con la alcaldesa Carmen Ferrer, así como con varios concejales de la parroquia y miembros del equipo de gobierno local, según ha informado en una nota el Consistorio.

El principal objetivo de este encuentro será presentar la nueva iniciativa del folleto de comercio, una herramienta pensada para dar visibilidad al comercio local y fomentar su desarrollo. Además, se abrirá un espacio para que los profesionales del sector expresen sus propuestas, inquietudes y demandas generales.

Esta acción, defiende el Ayuntamiento de Santa Eulària, refuerza su compromiso con la mejora continua del tejido comercial de la zona, promoviendo la colaboración y el intercambio de ideas entre el gobierno local y los comerciantes.