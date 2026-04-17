Sant Josep adjudica por más de 3 millones de euros 35 de sus 53 lotes de playas

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este viernes, 17 de abril, la última acta de la mesa de contratación relativa a los servicios de temporada en las playas del municipio, con lo que da por cerrada la fase de evaluación y selección de las concesiones.

Hasta el momento, el Consistorio ha adjudicado 35 de los 53 lotes incluidos en el pliego, por un importe total de 3.314.316 euros. El acuerdo adoptado en la sesión de este viernes también concreta cuáles son los 18 lotes que han quedado desiertos o siguen pendientes de resolución. Desde el Ayuntamiento no informan de qué lotes se han adjudicado y cuáles han quedado desiertos.

Emisión de las liquidaciones correspondientes al 50% del canon

Con este trámite, el Ayuntamiento culmina el proceso de adecuación definitiva de las concesiones vinculadas a los servicios de temporada en el litoral. El detalle completo del procedimiento se encuentra publicado en la sede electrónica municipal, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Tras esta aprobación, el departamento de Litoral ha iniciado la emisión de las liquidaciones correspondientes al 50% del canon que deben abonar los adjudicatarios. El pago de esta tasa es un requisito previo para proceder a la firma de los contratos con los licitadores seleccionados.

Una vez formalizados los contratos por ambas partes, el Ayuntamiento autorizará el inicio de la actividad y la prestación de los servicios en los lotes adjudicados durante la presente temporada.