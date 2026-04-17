Regalos por las compras del Día de la Madre en Ibiza: cómo conseguirlos

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Ibiza han presentado este viernes la nueva fase de la campaña ‘Compra con Corazón por el Día de la Madre’, una iniciativa con la que ambas instituciones buscan impulsar el comercio de proximidad en una de las fechas más importantes del calendario de compras para los establecimientos de la ciudad.

La presentación ha tenido lugar este viernes a las 13.30 horas en la sede de la Cámara de Comercio en Ibiza, con la participación del concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti; la secretaria general de la Cámara, María Dolores Tur, y representantes de distintas asociaciones empresariales.

La campaña se enmarca en el Plan de Dinamización del Comercio Minorista, promovido por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, junto con el Consell Insular y el Govern balear, con el objetivo de incentivar las compras en el pequeño comercio local.

Como novedad respecto a anteriores ediciones de ‘Compra con Corazón’, en esta ocasión se sortearán diez bonos premiados, cada uno de ellos con un lote formado por un cesto de producto local, un pack sorpresa cortesía de Raconets y un ramo de flores. El valor total de los premios asciende a 1.500 euros, financiados al 50% entre el Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio.

Cesta, parte de los premios que se entregarán en el Día de la Madre / Carla Fanni Rubio

Por cada compra superior a 10 euros, los clientes recibirán un vale para participar en el sorteo, que se desarrollará al término de la campaña.

Minchiotti destacó durante la presentación que esta acción forma parte del compromiso municipal con el comercio de proximidad. “La campaña ‘Compra con Corazón por el Día de la Madre’ forma parte del compromiso del Ayuntamiento con el impulso del comercio de proximidad y con el fortalecimiento del tejido comercial de la ciudad. Nuestro comercio local es un elemento esencial para mantener barrios vivos, generar actividad económica y reforzar la identidad y la cohesión social de Ibiza”, señaló.

El concejal añadió que fechas como el Día de la Madre son una oportunidad para recordar a la ciudadanía la importancia de apoyar a los negocios de la ciudad. “Comprar en Ibiza es invertir en la ciudad y en su futuro”, afirmó.

La campaña estará activa desde este viernes 17 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Una vez finalizada, las urnas serán retiradas de los comercios el lunes 4 de mayo y todas las participaciones se unificarán en una sola urna para la celebración del sorteo, que tendrá lugar en la Cámara y se anunciará el martes 5 de mayo mediante extracción aleatoria, con la participación de un elector neutral designado por la entidad cameral.

Los comercios participantes deberán exhibir el material promocional de la campaña, contar con talonarios de vales y disponer de una urna para recoger las participaciones. Los establecimientos interesados en sumarse a la iniciativa podrán formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización.