Radiografía del alquiler turístico ilegal en Ibiza

La Mesa contra el Intrusismo del Consell de Ibiza se reunió este jueves en una nueva sesión de trabajo con la participación de las principales plataformas digitales de alojamiento turístico, Airbnb, Booking, Holidu, Vrbo, así como la Asociación Nacional de Plataformas de Alquiler Turístico, administraciones públicas, cuerpos de seguridad, asociaciones empresariales y agentes sociales, para abordar la problemática de la oferta ilegal en la isla. El punto clave delencuentro fue el balance de actuaciones de 2025, la definición del plan de trabajo para 2026 y el análisis de la situación del registro único, según explica en una nota la institución insular.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, afirma que "el trabajo conjunto con todas las administraciones, el sector y las plataformas está dando resultados reales y medibles en la lucha contra el intrusismo", y señala que "hoy Ibiza dispone de un sistema de control mucho más eficaz que hace unos años, capaz de detectar y actuar en cuestión de horas frente a la oferta ilegal".

En relación con el balance, los datos aportados por plataforma de inteligencia turística Mabrian reflejan un "escenario de estabilidad" en el volumen de oferta ilegal en plataformas online desde el inicio del año. "Esta evolución no responde a una menor presión, sino a un sistema de contención sostenido basado en la colaboración con las plataformas, la monitorización continua del mercado y la reducción de los plazos de actuación, lo que permite el bloqueo de anuncios en aproximadamente 48 horas desde su detección", afirmaron desde la intitución insular.

"Intensa actividad inspectora"

Este trabajo se complementa con una "intensa actividad inspectora", aseguran desde el Consell. Desde enero de 2025 se han iniciado 262 expedientes sancionadores (211 muy graves y 51 graves), se han ejecutado diez precintos (con cuatro más en tramitación) y se ha consolidado una evolución significativa en la recaudación por sanciones, que alcanza los 1.069.341 euros en 2025 y 1.085.458 euros en 2024, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.

"Hemos pasado de un modelo reactivo a un sistema de control permanente del mercado basado en datos y tecnología", afirma el conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan. "La combinación de inspección digital, cooperación con plataformas y acción sancionadora nos permite actuar cada vez con más rapidez y eficacia", señala el conseller.

De cara a 2026, el Consell refuerza el modelo de inspección digital como eje central de la estrategia, apostando por la detección temprana de anuncios, la verificación automatizada de la información publicada y una respuesta operativa cada vez más ágil.

En cuanto al registro único, el Consell ha trasladado a la Mesa las dificultades detectadas en su implementación, especialmente por la incorporación del alquiler de temporada en las plataformas turísticas. En este sentido, Mariano Juan advierte de que "se está abriendo una brecha que algunos operadores utilizan para esquivar la normativa turística, y es imprescindible corregirla para evitar situaciones de fraude".

Perfil del infractor

Durante la sesión también se presentaron datos actualizados sobre el perfil del infractor. El 45% corresponde a propietarios que comercializan directamente su vivienda, mientras que el 25% son arrendatarios que ofrecen el inmueble (en el 60% de los casos con conocimiento del propietario). El perfil de comercializador exclusivo representa el 7%, y el de propietarios que no comercializan directamente, el 23%.

Por nacionalidad, se mantiene una distribución equilibrada, con un 52% de personas de nacionalidad española frente a un 48% de origen extranjero o no determinado, destacando la nacionalidad italiana (14,4%), británica (7,2%) y alemana (5,6%).

Desde el punto de vista de la residencia, el 75,2% de las intervenciones corresponden a personas residentes en Baleares, lo que confirma el fuerte componente local de esta actividad.

Finalmente, en cuanto a la tipología jurídica, predominan claramente las personas físicas, que representan el 86,4% de las intervenciones, frente a un 13,6% de personas jurídicas.

"La Mesa contra el Intrusismo es una herramienta clave para seguir avanzando en la reducción de la oferta ilegal y garantizar un modelo turístico sostenible y compatible con la convivencia en la isla", concluyó Vicent Marí que reiteró el compromiso del Consell de "seguir intensificando todas las vías de control y colaboración para proteger Ibiza".