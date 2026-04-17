No te quedes sin visitar el Barco-museo en Ibiza: así puedes reservar tu plaza

Tras su paso por Barcelona, el festival llega a la isla con una propuesta que combina actividades en tierra y experiencias inmersivas a bordo del catamarán. Según la información oficial, el recinto abrirá cada día de 10 a 21 horas, mientras que la última entrada al barco museo será a las 19.45 horas. La visita a bordo se realiza con reserva previa y tiene una duración aproximada de 45 minutos.

En el barco, el público podrá participar en un recorrido inmersivo por el Mediterráneo a través de una experiencia sonora y una aventura de realidad virtual, incluidas dentro de las experiencias del museo flotante. En tierra, la programación suma talleres, narración oral, rutas guiadas, folclore ibicenco y sesiones musicales.

Uno de los reclamos del festival será la ruta ‘Ibiza Cinema Guide/Dalt Vila’, una visita guiada con Enrique Villalonga y su proyecto Cine Guía Ibiza que propone recorrer La Marina, el puerto y Dalt Vila a través de películas rodadas en esos escenarios. La actividad se celebrará el 25 y el 26 de abril, ambos días de 12 a 14 horas, con salida desde Plaça de sa Riba.

La programación incluye además el taller de esparto tradicional ‘Trenzando el Mediterráneo - El Arte de la Llata (Esparto)’, previsto para el 25 de abril, de 10.30 a 14.30 horas; una propuesta participativa de ball pagès el mismo 25 de abril, con pases de 16 a 17 y de 17 a 18 horas; la actuación ‘Ball Pagès by Colla Sa Bodega’, de 18 a 18.30 horas; y el DJ set de Mario Roselló, de 19.30 a 21 horas.

El programa continuará el 26 de abril con el taller ‘Suminagashi Paint or Floating Ink’, de 10.30 a 13.30 horas; la experiencia ‘A Sea of Sounds’, de 16 a 19.30 horas, centrada en la escucha del océano y los sonidos submarinos; y una nueva sesión de ‘Cuentos salados’, el taller de narración oral de Encarna de las Heras, de 17 a 18 horas. Esta misma actividad de cuentacuentos tendrá también una primera sesión el 25 de abril, en el mismo horario. Además, la agenda oficial incorpora otra cita de ‘Cuentos salados’ el 24 de abril, de 17 a 18 horas, en Plaça de sa Riba.

La clausura musical llegará el 29 de abril con la sesión de Jana Saleh, programada de 20 a 21 horas en Plaça de sa Riba, IGY Ibiza Marina.

La organización explica que el festival busca acercar el arte a nuevos públicos mediante formatos innovadores y espacios de encuentro entre culturas mediterráneas. También destaca que el recinto es accesible para personas con movilidad reducida y que se permite el acceso en silla de ruedas al barco museo.

Cómo inscribirse a los talleres y visitas guiadas

Para asistir, la organización indica que las entradas son gratuitas y que hay que crear una cuenta en Art Explora Academy para poder reservar plaza. La propia página de reservas para Ibiza invita a registrarse o iniciar sesión y enlaza con la opción “Reserva tu lugar gratuitamente”.

Ahora bien, la información oficial distingue expresamente que la experiencia a bordo del barco museo sí funciona con reserva previa. En el caso de los talleres y visitas guiadas, la web del festival no siempre precisa en cada ficha si la reserva es obligatoria o si el acceso es libre hasta completar aforo, por lo que la fórmula más segura es señalar que la organización centraliza las reservas individuales en su plataforma y que, para dudas sobre visitas escolares, programación o inscripciones, remite al correo festival@artexplora.org.

Programación destacada del Art Explora Festival en Ibiza

Del 23 al 29 de abril

— Experiencias a bordo del barco museo, de 10 a 21 horas; última entrada a las 19.45; duración de la visita: 45 minutos.

24 de abril

— Cuentos salados, de 17 a 18 horas, en Plaça de sa Riba.

25 de abril

— Taller de esparto tradicional, de 10.30 a 14.30 horas.

— Ibiza Cinema Guide/Dalt Vila, de 12 a 14 horas.

— Taller de ball pagès, de 16 a 17 horas.

— Cuentos salados, de 17 a 18 horas.

— Segundo pase del taller de ball pagès, de 17 a 18 horas.

— Ball Pagès by Colla Sa Bodega, de 18 a 18.30 horas.

— DJ set de Mario Roselló, de 19.30 a 21 horas.

26 de abril

— Taller de Suminagashi, de 10.30 a 13.30 horas.

— Ibiza Cinema Guide/Dalt Vila, de 12 a 14 horas.

— A Sea of Sounds, de 16 a 19.30 horas.

— Cuentos salados, de 17 a 18 horas.

29 de abril

— Jana Saleh, de 20 a 21 horas.

La llegada del barco museo coincide con el día de Sant Jordi añade un nuevo atractivo cultural a Ibiza en una jornada marcada por los libros, el arte y el intercambio entre culturas.