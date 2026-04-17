Así es como puedes renovarte el DNI sin salir de Santa Eulària

Buenas noticias para los vecinos de Santa Eulària. A partir de ahora, renovar o expedir el DNI y el pasaporte será mucho más sencillo gracias al cambio de ubicación de la oficina móvil de la Policía Nacional.

El servicio itinerante, conocido como Vidoc, se ha trasladado al corazón del municipio, según informa el Consistorio, y ya opera en la plaza de España, junto al Ayuntamiento. Este nuevo emplazamiento sustituye al anterior, situado en la calle Vènda des Coloms, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los residentes.

La medida responde al acuerdo alcanzado en la última Junta Local de Seguridad, donde se planteó mejorar la atención ciudadana y evitar desplazamientos innecesarios a otros puntos de la isla para realizar estos trámites.

De hecho, la unidad móvil ya ha comenzado a funcionar en su nueva ubicación frente al consistorio, ofreciendo un servicio más accesible y céntrico para los vecinos.

Cómo renovar el DNI en Santa Eulària

La oficina móvil seguirá prestando servicio con una frecuencia mensual, por lo que los ciudadanos podrán gestionar tanto la expedición como la renovación del DNI o pasaporte sin salir del municipio.

Para utilizar este servicio, es necesario solicitar cita previa a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Eulària. Una vez confirmada, los usuarios solo tendrán que acudir el día indicado a la plaza de España.