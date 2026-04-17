El PSOE denuncia "boicot" en la regularización de migrantes en el Ayuntamiento de Ibiza y la Delegación del Gobierno se ofrece a "aclarar dudas"

El PSOE de Ibiza denuncia el "bloqueo deliberado del Ayuntamiento de Ibiza" en el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, "por la negativa de expedir certificados de vulnerabilidad", según indica la agrupación en un comunicado. "Consideramos que este hecho no es una cuestión administrativa: es un acto consciente de sabotaje institucional porque el Partido Popular quiere personas sin derechos", señala el escrito.

En este destaca que "el PSOE tiene constancia de que se han dado instrucciones internas para frenar la emisión de estos certificados, imprescindibles para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan iniciar su regularización". Los socialistas sostienen además que esta actuación sitúa al Ayuntamiento de Ibiza "fuera de su deber legal y ético", al utilizar la administración pública "como herramienta de confrontación política".

En paralelo, UGT Balears ha denunciado saturación en el Ayuntamiento de Palma, donde ha llegado una "avalancha" de solicitudes a las oficinas de atención ciudadana para obtener certificados de vulnerabilidad social. Esto ha generado una sobrecarga "inasumible" para los trabajadores. Según UGT, se propusieron medidas de refuerzo que se rechazaron por decisión política del Consistorio, lo que ha obligado a "mantener la misma dotación pese al aumento de la demanda".

La Delegación del Gobierno ha emitido otro comunicado que aclara que el delegado en Balears, Alfonso Rodríguez, ha trasladado este viernes al presidente de la Felib que la Delegación "está a disposición de las entidades locales para aclarar las dudas que puedan tener sobre el procedimiento de regularización" pero a fecha de este viernes: "No ha recibido ninguna consulta sobre la emisión del informe de vulnerabilidad, exigido solo en algunos casos y expedido por los ayuntamientos, además de otras entidades acreditadas".