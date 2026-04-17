Un problema logístico retrasa el izado al dique de es Botafoc de los restos del yate hundido frente al puerto de Ibiza

Un problema con el contrapeso de la grúa utilizada para su izado está retrasando el traslado a tierra el pecio de lo que quedaba del yate que se incendió en s'Illa Plana y posteriormente se hundió frente al puerto de Ibiza el pasado viernes 10 de abril. Los restos fueron recuperados del fondo marino este jueves y trasladados al dique, pero permanecen desde entonces en el mar flotando gracias a los grandes globos que se usaron para sacarlo a la superficie.

Desde la APB explican que la operativa de izado del barco "se encuentra temporalmente detenida debido a la necesidad de añadir contrapesos adicionales en la base de la grúa". Inicialmente, añaden, "se había estimado que la embarcación tendría un peso de entre 15 y 20 toneladas, por lo que la grúa se preparó para levantar hasta 20 toneladas, dentro de su capacidad máxima de 200 toneladas". Pero la mañana de este viernes, "tras verificar que el peso real de la embarcación es de 22 toneladas", se ha decidido "incorporar contrapesos adicionales para garantizar que la grúa pueda operar de manera segura hasta un límite de 50 toneladas".

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) inició este jueves, con un día de adelanto sobre lo previsto, las maniobras de reflotamiento del pecio. Tras varias horas de trabajo, se pudieron trasladar los restos de la embarcación, que se encontraban a aproximadamente diez metros por debajo del nivel del mar, hasta el tacón del dique de es Botafoc. Para este viernes se había dejado la tarea de reflotar el pecio, que ya está en tierra.

Esta actuación permitirá iniciar ahora las tareas de tratamiento de residuos y los trabajos de deslastrado, informa la APB, cuyo presidente, Javier Sanz, y el director, Toni Ginard, se desplazaron el jueves al muelle de es Botafoc para seguir in situ el desarrollo de los trabajos junto con el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón.

El jueves, una embarcación remolcó el pecio desde donde se encontraba hundido hasta el muelle, mientras que otra siguió el recorrido con una barrera absorbente para recoger posibles restos líquidos y sólidos. Una vez dentro del puerto de Ibiza, se desplegaron nuevas barreras de contención perimetrales, con un sistema de doble barrera absorbente y flotante para garantizar la máxima protección del medio marino durante las siguientes fases de la operativa. El pecio se dejó el jueves junto al dique para dejarlo este viernes ya sobre la estructura del dique.

Tareas de limpieza

En paralelo a las maniobras de reflotamiento, los equipos especializados continuaron con las tareas de saneamiento de la embarcación hundida. Desde el pasado lunes y hasta el jueves, los submarinistas extrajeron un total de 900 litros de líquidos contaminantes del interior del yate. Además, en jornadas previas se han retirado 900 kilos de residuos sólidos. A esta cantidad se suman los trabajos realizados el jueves, en los que se sacaron tres sacos adicionales de 250 kilos cada uno.

En conjunto, ya se han recuperado 1.650 kilos de restos sólidos, de manera que se ha reducido de forma significativa el riesgo de contaminación, apuntan desde la APB. Todos los residuos recuperados se trasladarán a una planta de tratamiento autorizada para su correcta gestión, añade el gestor de los puertos de interés general.