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Un complejo operativo permite sacar del fondo del mar el yate incendiado y hundido en el puerto de Ibiza

La APB completa la extracción del yate incendiado frente a Ibiza, cumpliendo con las garantías de seguridad y protección medioambiental en la operación de rescate

Espectaculares imágenes de la recuperación del yate que se incendió y se hundió en Ibiza

Espectaculares imágenes de la recuperación del yate que se incendió y se hundió en Ibiza / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha completado las tareas de extracción del yate que el pasado viernes se incendió frente al puerto de Ibiza cuando llevaba a bordo a seis pasajeros, dos de los cuales sufrieron heridas leves.

La embarcación, que fue hundida ante la imposibilidad de rescatarla en el momento del incendio, ha sido reflotada y retirada del agua tras un operativo que la APB ha calificado de complejo.

Según ha indicado la APB en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la operación se ha llevado a cabo con todas las garantías de seguridad y protección del medio marino.

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De este modo, según la Autoridad Portuaria, se avanza en la recuperación de la normalidad de la zona portuaria una semana después de que se produjera el incidente.

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