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Llama la atención: La paralización de la ejecución de inversiones en el puerto de Ibiza

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Redacción Ibiza

La paralización de la ejecución de inversiones por valor de más de cien millones de euros en el puerto de Ibiza debido al retraso en la aprobación del Plan Especial, el documento que debe regir las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito portuario. La tramitación acumula ya tres años y sigue sobre la mesa en el Ayuntamiento de Ibiza, que debe ratificarlo aunque ya dio su aprobación inicial al texto en mayo del año pasado. Entre otros proyectos, sigue estancado el parking de 700 plazas en la zona entre la estación marítima de Formentera y la sede de la APB, junto a la rotonda de acceso a las avenidas de Joan Carles I y 8 d’Agost.

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La pérdida de personal que esta sufriendo el centro penitenciario de Ibiza, situado en Cas Mut. El sindicato Acaip denuncia que la plantilla se ha quedado sin 27 trabajadores tras la resolución el Concurso General de Servicios Periféricos.

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