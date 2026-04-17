Interceptadas dos pateras con 22 migrantes en Ibiza y Formentera

Un total de quince personas de origen magrebí fueron interceptadas a las 4.12 horas de la madrugada de este viernes en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El operativo ha contado con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, y la Guardia Civil del Puesto de Sant Josep.

Este mismo viernes, una nueva patera con un total de siete personas de origen magrebí ha sido interceptada a las 8.30 horas, cerca del kilómetro 14 de sa Mola, en Formentera. En el operativo ha participado la Guardia Civil del Puesto marítimo de Formentera. Se desconoce si entre los integrantes se encontraban menores o mujeres.

Por el momento no ha trascendido el estado de los migrantes. Es probable que el buen tiempo del que gozan las Pitiusas este viernes propicie la llegada de nuevas pateras a lo largo de la jornada.