Interceptados 15 migrantes en Ibiza esta madrugada

Un total de quince personas de origen magrebí fueron interceptadas a las 4.12 horas de la madrugada de este viernes en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El operativo ha contado con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, y la Guardia Civil del Puesto de Sant Josep.

Por el momento no ha trascendido el estado de los migrantes. Es probable que el buen tiempo del que gozan las Pitiusas este viernes propicie la llegada de nuevas pateras a lo largo de la jornada.