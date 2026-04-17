Ibiza tendrá un segundo Camp d'Aprenentatge para solventar la saturación del de sa Cala

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado la creación del Camp d'Aprenentatge Can Tomeu, situado en el término municipal de Ibiza, con el objetivo de ampliar y diversificar la oferta de servicios educativos públicos en la Isla. Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la habitual rueda de prensa de los viernes, la puesta en marcha de Can Tomeu responde a la necesidad de ofrecer nuevos espacios de aprendizaje en entornos naturales, culturales y patrimoniales singulares, así como de garantizar una distribución más equitativa de la oferta de campos de aprendizaje en Ibiza.

En la actualidad, la elevada demanda y la lista de espera existente en el Camp d'Aprenentatge de Sa Cala limitan el acceso de los centros educativos a este servicio, lo que ha motivado la creación de un nuevo recurso educativo.

El nuevo campo de aprendizaje se ubicará en el establecimiento conocido como Can Tomeu, en la calle es Jondal, unas instalaciones que cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Una vez formalizado este acuerdo, está previsto que el campo de aprendizaje Can Tomeu inicie la actividad al inicio del curso escolar 2026-2027. El servicio se integrará plenamente dentro de la organización de la conselleria de Educación y Universidades como servicio educativo público con el objeto de complementar la actividad escolar y acercar al alumnado a la lengua, la cultura y el entorno natural de las Baleares en contextos de aprendizaje reales.