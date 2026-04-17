Ibiza suma kilómetros de carril bici: el nuevo vial conectará Ca na Negreta y Puig d'en Valls

Los núcleos de Ca na Negreta y Puig d'en Valls quedarán conectados a través de un nuevo vial ciclista que discurrirá en paralelo a la carretera de Santa Eulària (EI-300), una de las propuestas que había reclamado la plataforma ciudadana A Vila en Bici. El Consell de Ibiza ha dado luz verde a la aprobación definitiva del proyecto de construcción para habilitar este carril, que está presupuestado en dos millones de euros, según se detalla en el anuncio publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El diseño de este vial para ciclistas, que ha corrido a cargo de la empresa A-Ingenia Research and Consulting, se adjudicó en septiembre de 2022, después de que el Consell evaluara las demandas de A Vila en Bici para crear una red efectiva de viales y conectar todos los tramos aislados repartidos por la isla que no crean rutas consolidadas.

Casi tres años después, el Consell Executiu del Consell confirma los primeros pasos para este carril bici entre Ca na Negreta y Puig d'en Valls con la aprobación definitiva del proyecto de construcción. No obstante, aún cabe esperar a que finalice el periodo de exposición pública de un mes del documento antes de que las obras puedan salir a concurso público.

Precisamente, a mediados de marzo, el grupo municipal del PSOE en Santa Eulària denunciaba la falta de conexión mediante carriles bici tanto del núcleo de Puig d'en Valls como de Ca na Negreta y exigía la adecuación del paso subterráneo que enlaza estas dos localidades.

Informe anual

En 2025, los carriles bici en la isla de Ibiza sumaban 42,25 kilómetros de longitud, frente a los 40,74 km contabilizados en 2024, según los datos recopilados por el Informe de Sostenibilidad anual que elabora IbizaPreservation. En su documento, la entidad conservacionista incidía en que se debía asegurar la continuidad y conexión de los viales existentes para crear una red funcional para la circulación en bicicleta.