Ibiza refuerza la prevención en salud mental con nuevos programas comunitarios

La Fundación Almaterra Ibiza ha anunciado el lanzamiento de un nuevo ciclo de programas de prevención de la salud mental comunitaria que se desarrollarán entre abril y junio en el Hipódromo de Sant Rafel. La iniciativa, que arranca el próximo 20 de abril, retoma dos de sus principales líneas de actuación: el programa de apoyo a familiares de personas con problemas de salud mental y el de reducción del estrés a través del mindfulness.

La presidenta de la entidad, Ana Blanco García, destaca la importancia de seguir avanzando en la normalización de la salud mental en la sociedad. “Todavía tenemos como sociedad un camino importante por recorrer para situar la salud mental en el lugar que le corresponde”, afirma, al tiempo que insiste en la necesidad de combatir el estigma y fomentar espacios de acompañamiento accesibles.

El programa de mindfulness está dirigido a cualquier persona adulta interesada en mejorar su bienestar emocional y desarrollar herramientas de gestión del estrés, mientras que el grupo de apoyo a familiares se orienta a quienes conviven con situaciones complejas vinculadas a la salud mental, ofreciéndoles un entorno seguro donde compartir experiencias y fortalecer recursos personales.

La inscripción se realiza a través de la página web de la fundación mediante un sistema de donación flexible, que permite adaptar la aportación económica a las posibilidades de cada participante, facilitando así el acceso a personas en situación de vulnerabilidad.

Evidencia de la notable demanda en atención psicológica

Este nuevo ciclo llega tras los primeros meses de actividad de la fundación, en los que se ha evidenciado una notable demanda de este tipo de recursos en la isla. Durante el primer trimestre de 2026, Almaterra organizó 21 sesiones grupales con un total de 58 asistencias, centradas en el acompañamiento emocional en el duelo, el apoyo a familiares y la gestión del estrés.

Según Blanco, la acogida ha sido “muy positiva”, destacando que muchas personas han encontrado por primera vez un espacio donde expresar sus vivencias. “En los grupos han encontrado alivio en situaciones que pueden ser muy duras”, señala.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como Rotary E-Club Ibiza Internacional y Elisa Pomar Ibiza, así como con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza, que ha cedido el espacio del Hipódromo de Sant Rafel para el desarrollo de las actividades.

Paralelamente, la fundación continúa trabajando con administraciones públicas y entidades sociales para ampliar su alcance, especialmente hacia colectivos vulnerables, y consolidar una red de apoyo en salud mental en Ibiza y Formentera.

Además, Almaterra ha lanzado una convocatoria para reforzar su base social mediante aportaciones periódicas de particulares y empresas, con el objetivo de garantizar la continuidad y crecimiento de sus programas comunitarios.