Ibiza estrecha el cerco sobre la oferta turística ilegal

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha valorado de forma positiva los avances logrados durante el último año en la lucha contra el intrusismo turístico y ha reafirmado su compromiso con la defensa de la oferta reglada en las Pitiusas. La patronal participó este miércoles en la mesa contra el intrusismo celebrada en el Consell de Ibiza, en la que se analizaron tanto los resultados obtenidos en 2025 como las principales líneas de actuación previstas para los próximos meses.

Desde la federación reafirman especialmente el trabajo realizado en la detección y eliminación de oferta turística ilegal, una actuación que, según destacan, ha contribuido a reducir la presión sobre el destino y a reforzar el peso de la oferta reglada.

La presidenta de la Federación, María Costa, señaló tras el encuentro que la entidad está “muy contenta con la evolución y con el trabajo conjunto que se está llevando a cabo”. En este sentido, recordó que 2025 ha sido un año en el que “se han dado pasos importantes” y expresó su confianza en que durante 2026 “se consoliden y refuercen estas medidas”.

La colaboración entre administraciones, "fundamental"

De cara a la próxima temporada turística, la organización considera fundamental mantener la colaboración entre administraciones y sector privado para seguir avanzando en el control del intrusismo y garantizar un modelo turístico “más equilibrado, seguro y de calidad”.

En el encuentro se informó de que desde enero de 2025 se han abierto 262 expedientes sancionadores, se han ejecutado diez precintos y se bloquean anuncios ilegales en unas 48 horas. El Consell también alertó de problemas con el registro único y con el uso del alquiler de temporada para esquivar la normativa turística.

La radiografía del infractor presentada durante la sesión apunta además a un fuerte componente local en esta actividad. El 45% de los casos corresponde a propietarios que comercializan directamente su vivienda y el 25% a arrendatarios que ofrecen el inmueble, en el 60% de los casos con conocimiento del propietario. Además, el 75,2% de las intervenciones afectan a personas residentes en Baleares y el 86,4% corresponden a personas físicas.

La Mesa contra el Intrusismo volvió así a escenificar la alianza entre administraciones y sector turístico para frenar la oferta ilegal en Ibiza. Tanto Fehif como el Consell coincidieron en defender que esta herramienta seguirá siendo clave para proteger la isla, contener la presión turística y garantizar un modelo más sostenible y compatible con la convivencia.