‘Ibiza Cuántica’, un ‘thriller’ con mafia local, protagonista ‘empeltat’ y sabor a ‘flaó’

Después de explorar el terreno de la ciencia ficción con ‘Proyecto Fallen’, y la comedia, con ‘Memorias de un cuarentón en Tinder’, Edward H. Peterson se ha lanzado al thriller con ‘Ibiza Cuántica’ (Libros Indie). Para la presentación en sociedad de su tercera novela, ha preparado esta tarde, entre las 18 y las 20 horas, una firma solidaria a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef) en Sa Nostra Sala, en Vila.

Aunque la ha publicado ahora, el autor explica que esta historia nació mucho antes que las otras dos, aproximadamente hace dos décadas. La releyó hace año y medio y se animó «a sacarla del archivo del ordenador» pensando que podría funcionar haciendo algunas modificaciones. Cuando la escribió era un veinteañero entusiasta de Mario Puzo, que devoraba compulsivamente todo lo que caía en sus manos sobre mafia siciliana, napolitana o calabresa.

Tras rescatar del olvido el proyecto, este escritor y docente ibicenco que prefiere ocultar su identidad bajo un seudónimo, decidió hacerle un homenaje a su tierra y ambientar la trama, que originalmente se desarrollaba en Sicilia, en «una Ibiza distópica» que es una fusión de «todas las islas e islotes de Balears». Los nombres de los personajes que aparecían inicialmente los cambió también, al igual que los elementos culturales sicilianos, que pasaron a convertirse en referencias a la cultura y la gastronomía balear, incluido, entre otras cosas, el popular flaó.

El título de la obra obedece a su interés por la ciencia y, en concreto, por la mecánica cuántica, que plantea la posibilidad de diferentes realidades. «Me imaginé una isla que en realidad no existe en los años 70 y los 80, cuando la mafia tenía bastante poder, y de ahí nació este libro», explica.

Guiños cinematográficos

La novela no solo está llena de referencias a la cultura local, también hace un montón de guiños, algunos solo perceptibles para duchos en la materia, a grandes títulos del cine sobre mafia y crimen organizado como ‘El Padrino’, ‘Scarface’, ‘Los intocables de Eliot Ness’, ‘Uno de los nuestros’, ‘Pulp Fiction’, ‘Infiltrados’, ‘Sospechosos habituales’, ‘El precio del poder’ o ‘Reservoir Dogs’.

En ‘Ibiza Cuántica’, los que cortan el bacalao son los Matutani y aunque el apellido pueda recordar al de un conocido político y empresario ibicenco, no se lleven a engaño, el propio autor lo aclara: «El nombre es un guiño» a una icónica marca de snaks de su infancia, Matutano. Y es que, si el imperio de los Corleone empezó, en gran medida, exportando aceite de Sicilia, el de los Matutani arrancó exportando patatas fritas de Sa Pobla, en Mallorca. La otra familia principal de esta novela, con la que los Matutani están en guerra, son los Riera.

Edward H. Peterson, en una imagen de archivo, en la sede de Diario de Ibiza con sus dos obras anteriores. / Vicent Marí

El libro, escrito en primera persona, lo protagoniza Toni Saavedra, s’empeltat, apodo que recibe porque en su sangre hay mezcla ibicenca y peninsular. Este hombre con pasado criminal que perdió a su mujer y a su hija en un accidente de tren empieza a descubrir indicios de que esa catástrofe pudo ser provocada y «comienza a perseguir a la gente posiblemente implicada en una venganza muy loca» que el autor narra manteniendo la intriga hasta el último momento.

Notas a pie de página

El autor ibicenco cuenta que uno de los toques distintivos de ‘Ibiza Cuántica’ es que incluye notas a pie de página de algunas expresiones ibicencas. La primera que aparece es la de empeltat, pero también menciona otras como murcianos, para referirse a los españoles de la península que residen en la isla, especialmente a aquellos que no hablan o no entienden el idioma ibicenco; y porreros, «que era como se llamaba a los policías municipales de aquella época».

Respecto al evento de esta tarde, Edward H. Peterson adelanta que no habrá presentación del libro propiamente dicha sino que estará firmando ejemplares, que venderá la librería Hipérbole. Recibirá al público caracterizado como su alter ego en la novela, Eduard Matutani, con gafas de sol y algún que otro elemento que le permita seguir permaneciendo en el anonimato. El protagonismo se lo quiere ceder a Afaef, a la que donará la parte que le corresponde de la preventa que ya hizo y de los libros que el público adquiera en el acto. El autor, por motivos personales, tiene un especial sensibilidad con todo lo que tiene que ver con el Alzheimer. Afaef, detalla, contará con una mesa informativa en Sa Nostra Sala en la que se podrá adquirir también el manual ‘Atender a una persona con Alzheimer’.

Esta firma solidaria no es el único evento que tiene estos días el escritor ibicenco. El próximo 23 de abril celebrará Sant Jordi y el Día del Libro en Barcelona. Le ha invitado la editorial Entre Libros para que firme en su caseta ejemplares de ‘Memorias de un cuarentón en Tinder’.