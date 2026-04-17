Cristina Colomar, coordinadora Erasmus en IES Santa Maria: "Ibiza necesita programas de intercambio cultural para ampliar horizontes entre su juventud"

“Aprender otro idioma, independizarse, conocer gente y otras culturas”, menciona Cristina Colomar, jefa de estudios y coordinadora Erasmus del IES Santa Maria de Ibiza, al resumir algunos de los beneficios que ve en los intercambios de alumnos y profesores. La charla organizada este viernes por Erasmus Student Network (ESN) para estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato no solo promueve el programa de movilidad Erasmus+, sino que también busca mostrar cómo se vive la experiencia a través de tres alumnos extranjeros que estudian actualmente en Barcelona y que comparten con el alumnado ibicenco su paso por España.

La actividad se celebra en el marco de Erasmus in Schools, una jornada con la que ESN visita centros vinculados a Erasmus+ para acercar a los jóvenes las oportunidades de movilidad internacional. En el caso del IES Santa Maria, la propuesta se dirige a alumnado que todavía no puede acceder a estas movilidades, ya que por ahora en el centro viajan sobre todo alumnos de ciclos formativos y profesorado. Aun así, la jornada apunta a quienes se encuentran más cerca de una futura etapa universitaria y trata de sembrar en ellos esa posibilidad.

Colomar explica que el instituto está en su tercer año de movilidades Erasmus y que este curso trata de alcanzar más de 40 movilidades entre estudiantes y profesores. En su caso, los proyectos se centran en formación profesional, especialmente en informática y comunicaciones. El centro trabaja con contactos en Portugal, Bélgica, Eslovenia, Croacia, Turquía e Italia, y también recibe grupos extranjeros en Ibiza. "Permite avanzar en el idioma, pero también madurar y abrirse a otras realidades", afirma la coordinadora, aunque enseguida subraya que la experiencia va mucho más allá.

Alumnos de 4º de Eso y Bachillerato en el aula antes de comenzar la charla sobre intercambio cultural / Carolina Avilar

Para muchos alumnos, salir de Erasmus significa también salir por primera vez de casa y, en algunos casos, salir incluso por primera vez de la isla. Colomar sostiene que esas estancias provocan una transformación personal y define ese proceso como "una inmersión de conocimientos y de experiencia". Además, asegura que quienes vuelven lo hacen "contentísimos" y muy agradecidos.

Tres testimonios de diferentes países

En la charla intervienen tres estudiantes extranjeros que están estudiando en Barcelona. Por un lado, Alex, de Amberes, Bélgica, explica que cursa una estancia en Barcelona entre enero y junio en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde desarrolla la tesis de su máster sobre neurociencia. Durante su intervención, anima a los alumnos a aprovechar este tipo de oportunidades mientras muestra imágenes de su experiencia en Barcelona, viajando por diferentes lugares de España, así como de fiestas, parques y naturaleza. En inglés, resume una de sus ideas principales sobre el intercambio en una frase breve: "you can make good friends".

También interviene María, una joven ucraniana de 22 años que cuenta que ha pasado por seis universidades diferentes con Erasmus. En su caso, pone el foco en las relaciones humanas y explica que de estos intercambios ha sacado personas muy importantes para su vida, entre ellas su mejor amiga y su novio. "Para mí fue una experiencia súper enriquecedora que me ha permitido conocer diferentes lugares, idiomas y amigos". Anima a los alumnos contando que ha pasado por la Universidad de Glasgow, en Reino Unido; la de Barcelona; y la de Kioto, en Japón.

Junto a ellos está Zoli, de Hungría, que durante la charla se dedica a fotografiar la actividad y que prioriza disfrutar de cada lugar y de las costumbres de cada uno. Lo resume en inglés con la frase: "You can’t imagine it unless you experience it".

Los tres dejan además sus impresiones sobre Ibiza: Alex la resume como "el mejor sunset que he visto en mi vida", mientras María destaca, "hermoso todo, las playas, la gente", y Zoli se queda con "la gente y la comida española".

Una charla participativa y de información

La sesión comienza con la intervención de Paula Verge, integrante de la asociación de voluntarios ESN de Barcelona. Sobre una pantalla se proyectan diapositivas y, a través de un código QR, los alumnos acceden con el móvil a un sistema desde el que pueden responder preguntas y participar en la dinámica. Entre las cuestiones planteadas aparecen: si Erasmus es solo para la universidad, si hace falta más dinero para poder cursarlo o qué les gustaría saber sobre el programa en general. A partir de ahí, los alumnos lanzan distintas dudas, aunque hay una que se repite por encima del resto: el coste.

Paula Verge, voluntaria de ESN España y Cristina Colomar, jefa de estudios y coordinadora Erasmus del IES Santa María de Ibiza / Carolina Avilar

Verge responde que la financiación permite afrontar una parte importante de la experiencia, aunque no siempre la cubre por completo. "Normalmente te ayuda a cubrir el alojamiento y una parte de vivir allí, pero es posible que te falte alguna cosa", explica y añade que las condiciones mejoran y que se sigue trabajando para que quienes participan cuenten con mejores oportunidades. Por su parte los alumnos murmuran entre ellos: "me encantaría ir", "¿dónde te gustaría ir?", "¿qué pasa si no alcanzas la nota para poder viajar?", se preguntan.

La voluntaria sitúa además el papel de la organización a la que representa: una red presente en toda Europa, formada íntegramente por voluntariado y articulada bajo el lema "estudiantes ayudamos a estudiantes". "Acogemos a todos los estudiantes que vienen de Erasmus y le hacemos un poco la vida más fácil", señala, al explicar que ESN acompaña al alumnado internacional en todo aquello que queda fuera del ámbito académico.

Ibiza como destino y escaparate del programa

La presencia de ESN en la isla no se limita a esta charla, ya que Ibiza forma parte del viaje anual de final de curso que la organización prepara para estudiantes que están haciendo su Erasmus en España. Según explica Paula Verge, este año participan 1.590 personas en un fin de semana que combina ocio y cultura. El programa incluye playas, un tour por Dalt Vila y una excursión de ida y vuelta a Formentera, además de actividades como esta en centros educativos vinculados a Erasmus+.

El programa cuenta además con colaboradores como el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento, la Universitat de les Illes Balears, el Institut Balear de la Dona, el IES Santa Maria de Eivissa y Cruz Roja Juventud para poder llevar a cabo sus iniciativas. La idea no consiste solo en traer estudiantes internacionales a la isla para disfrutar del destino, sino también en generar un impacto en la comunidad local. Por eso, dentro de ese viaje, algunos universitarios participan en charlas en centros para dar un testimonio real de cómo viven la movilidad y qué oportunidades puede abrir en el futuro.

"Ibiza necesita este tipo de programas para jóvenes", indica Colomar, que pone el foco en la población inmigrante que tiene la isla y en la importancia de ofrecer oportunidades a familias y estudiantes para vivir una experiencia fuera y conocer otros sitios.