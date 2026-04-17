Las discotecas de Ibiza conquistan la noche del mundo

Ibiza ha vuelto a situarse en el centro de la escena internacional con un nuevo reconocimiento a la altura de su trayectoria. El listado Top 100 Clubs 2026 de DJ Mag sitúa a seis de sus grandes discotecas entre las veinte mejores del mundo y corona a [UNVRS] en el primer puesto. Que la isla ocupe el número uno mundial y, al mismo tiempo, coloque a otros cinco grandes nombres en el Top 20 resume como pocas veces su capacidad para marcar tendencia. [UNVRS] encabeza el ranking, un logro insólito, pues nunca en 20 años un local nuevo se había situado en el número uno: la discoteca abrió el pasado verano. Ushuaïa Ibiza aparece en la tercera posición y Hï Ibiza en la cuarta, por lo que The Night League logra situar tres locales en el Top 5 mundial.

Amnesia está en la decimosexta posición. | TNL

Además, Amnesia se sitúa en la decimosexta posición, Pacha en la decimoctava y DC-10 en la decimonovena. A esa presencia se suman también Chinois Ibiza, en el puesto 74, y Edén, en el 99.

En el número 18 está Pacha Ibiza. | TNL

El dato tiene una lectura evidente y muy valiosa para la isla. En un territorio con una dimensión geográfica limitada, conviven algunos de los nombres más reconocidos de la noche mundial. No es una coincidencia ni una moda pasajera. Es la consecuencia de un recorrido largo en el que Ibiza ha sabido construir una identidad propia, reconocible y admirada, ligada a la música, a la libertad creativa y a una forma singular de entender el ocio.

DC-10 es la decimonovena del ranking. | MARIO PINTA

Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza han sido pioneras en ampliar los límites del espectáculo y de la experiencia musical contemporánea. En ese contexto, que [UNVRS] haya alcanzado directamente el número uno del mundo añade una dimensión especialmente potente al éxito de Ibiza. No solo confirma la fuerza de la isla como cuna de clubes históricos, también demuestra su capacidad para seguir abriendo camino con propuestas nuevas, ambiciosas y capaces de liderar la escena global.

La cuarta posición es para Hï Ibiza. | AMNESIA IBIZA

La relevancia de este reconocimiento va más allá de la música y del ocio nocturno. Ibiza fue pionera en formas de vivir la pista, en géneros que encontraron aquí un altavoz privilegiado y en una apertura al mundo que terminó teniendo un impacto cultural, social y económico. La noche ayudó a ensanchar horizontes, generó empleo, atrajo inversión y reforzó una imagen moderna y dinámica que todavía hoy forma parte de la marca Ibiza.

Ushuaïa Ibiza ocupa el tercer puesto. | RAÚL SÁNCHEZ

Por eso, la presencia de seis grandes clubes entre los veinte mejores del planeta no debe leerse solo como una suma de posiciones destacadas. Es también la confirmación de que la isla mantiene intacta su capacidad para inspirar, atraer y ocupar un lugar de primer orden en la escena global. En un mapa inmenso, Ibiza sigue brillando con una luz propia.

Buena parte de ese prestigio se ha levantado con el paso de los años gracias a salas que hoy forman parte de la memoria colectiva de la isla. Amnesia, que en 2026 cumple 50 años, ha sido una pieza esencial en la construcción del mito ibicenco y en la consolidación de una cultura de club que encontró aquí uno de sus grandes hogares. También Pacha, con más de medio siglo de trayectoria, ha contribuido de manera decisiva a proyectar una imagen abierta, cosmopolita y luminosa de Ibiza. Son nombres que han acompañado la transformación de la isla y que han ayudado a convertirla en un símbolo internacional. A ese legado se suma la personalidad de DC-10, vinculada a una vertiente más underground y genuina.