¿Está más fría el agua en Formentera que en Ibiza? Una 'influencer' cuenta su experiencia

¿Está realmente más fría el agua en Formentera que en Ibiza? La duda no es casual. La creadora de contenido Carla Martín (@carlamarting) ha abierto debate en sus redes sociales tras comenzar uno de sus vídeos con tal afirmación en pleno mes de abril.

Subida a una tabla de paddle surf, la influencer recorre algunas de las zonas más icónicas de Formentera mientras comparte su entusiasmo —y también la sensación térmica del agua— con sus seguidores.

“El agua es indescriptible”… pero en abril

Durante el vídeo, grabado en ses Illetes, la creadora de contenido no puede ocultar su emoción: paisajes cristalinos, calma absoluta y una sensación de desconexión total que contrasta con la masificación del verano.

“Esto en julio está plagado”, comenta, mientras disfruta de un entorno prácticamente vacío. Una de las grandes ventajas de visitar la isla fuera de temporada.

Sin embargo, también deja entrever una realidad evidente: el agua, aunque espectacular, todavía no tiene la temperatura del verano.

Formentera vs Ibiza: ¿dónde está más fría?

Aunque ambas islas comparten ubicación en el Mediterráneo, lo cierto es que la sensación térmica del agua puede variar ligeramente según la zona, el viento y la profundidad.

En primavera, como abril, el mar sigue arrastrando el frío del invierno. Y en playas abiertas y poco profundas como ses Illetes, esa sensación puede ser incluso más intensa, especialmente en días sin mucho sol.

Ibiza, con más calas cerradas y resguardadas, puede ofrecer puntos donde el agua se percibe algo menos fría, aunque la diferencia real suele ser mínima.

Un baño que lo cambia todo

Aun así, el vídeo deja claro que la temperatura no frena la experiencia. De hecho, la propia creadora de contenido lo resume con humor: “Si tienes un mal día, te metes aquí… y ya no existe”.

Primavera, el secreto mejor guardado

Más allá de si el agua está uno o dos grados más fría, el vídeo viral pone el foco en algo que muchos ya sospechaban: abril es uno de los mejores momentos para disfrutar de Formentera.