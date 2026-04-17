La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el patrón de una patera que llegó a Formentera con 19 migrantes a bordo

La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para D. M., de nacionalidad nigeriana, acusado de patronear una patera que, procedente de Argelia, llegó a aguas de Formentera con 19 personas a bordo en condiciones precarias y sin autorización alguna. La vista previa del juicio se celebrará este martes en la Audiencia Provincial de Baleares.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la travesía iniciada entre el 27 y el 28 de julio de 2025, cuando el procesado, mayor de edad, se puso al mando de una embarcación tipo patera de cuatro metros de eslora y con un motor de 40 caballos. El Ministerio Público sostiene que el acusado gobernó la nave desde su salida de Argelia hasta su entrada en aguas territoriales españolas, orientándose con una brújula durante el trayecto.

La Fiscalía afirma que el viaje fue organizado por personas no identificadas en connivencia con el acusado y subraya que la embarcación carecía de elementos de seguridad y salvamento, así como de equipos radioeléctricos y contraincendios. Además, añade que se superó el aforo máximo autorizado por la administración marítima española.

Siempre según el escrito, la patera alcanzó aguas próximas a Ibiza y finalmente llegó a la costa de Formentera, después de una travesía que, a juicio del fiscal, puso en peligro la vida y la integridad de todos los ocupantes.

Los hechos están calificados como un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, del artículo 318 bis del Código Penal. Además de los cinco años de prisión, la Fiscalía interesa la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la imposición de las costas procesales.