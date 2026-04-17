La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos

"Nuestro peculiar rebujito". Aunque son muchos los elementos de la cultura andaluza presentes en la Feria Andaluza de Ibiza 2026, inaugurada este viernes 17 de abril, para Fátima Escot, presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni, esta bebida alcohólica típica de Andalucía fue el año pasado "el principal reclamo para los asistentes".

Aunque Escot considera que el rebujito que elaboran es todo un éxito y que ya es famoso en toda Ibiza, no se atreve a desvelar el secreto de la receta de este refrescante manjar. "Tenemos una receta, pero no se puede revelar", reconoce con una agradable sonrisa en el rostro.

Música en vivo en la Feria Andaluza de Ibiza 2026. / Vicent Marí

Escot es una sevillana que emigró a Ibiza con tan solo dos años por motivos laborales de sus padres, también sevillanos. "Llevo toda la vida en la isla", exclama Escot, quien agradece, mientras ultima los preparativos antes de la llegada de los primeros clientes, las novedades de esta edición: "El año pasado la única queja era que la gente estaba muy apelotonada en las casetas, pero esta vez, con algo más de terraza, hemos ganado algo de espacio".

"Esperamos por lo menos trabajar igual de bien que el año pasado"

Escot concluye con un mensaje de optimismo: "Esperamos que por lo menos se trabaje igual de bien que el año pasado"

A pocos metros de Escot se encuentra José Antonio Bermuda Bermúdez, presidente de la Asociación Rociera de Ibiza, quien se muestra orgulloso de sus orígenes: "Soy de Jaén y soy rociero. Es algo que llevamos dentro y que queremos transmitir al resto de la gente. Estamos supercontentos. Nuestro objetivo es lograr que la gente se divierta y pase un buen rato en un entorno en el que buscamos reunirnos los andaluces, pero en el que todo el mundo es bienvenido".

"El rebujito y las jarras vuelan"

Bermuda reconoce, sin perder la sonrisa, que le espera una noche larga en la caseta: "El rebujito entra muy fuerte. Esto y las jarras de cerveza vuelan. Verás cómo estará la noche dentro de un rato".

Todavía queda aproximadamente media hora para el encendido de luces de la Feria Andaluza de Ibiza 2026 y ya empiezan a llegar los primeros curiosos a esta celebración, que tiene lugar en el aparcamiento de Cas Dominguets, el mismo espacio que acogió la pasada feria navideña de Vila.

El baile, un clásico de la cultura andaluza que no podía faltar en la jornada. / Vicent Marí

A pesar de ello, ya van llegando los primeros asistentes, como es el caso de Enrique y Ana, que acuden a la feria acompañados de su hija, Teresa. Los tres disfrutan tranquilamente de una agradable y soleada tarde primaveral mientras degustan un espeto en una de las casetas. "Hemos venido por la comida y, más concretamente, porque sabemos que mi amigo, el de la caseta, cocina muy bien", exclama el padre desde la barra, junto a su familia. Y añade: "Vivimos en Santa Eulària, pero procedemos de una familia andaluza. Yo, por ejemplo, nací en Tarragona y resido en la isla desde hace 36 años, pero mi padre es de Jaén y mis abuelos, de Córdoba".

Teresa nació en Ibiza. A pesar de ello, se muestra orgullosa de sus raíces andaluzas. Prueba irrefutable de ello es la falda típica que luce con su traje de flamenca. "Se la dio una prima suya y le encanta vestirse", reconoce su padre, que además responde en nombre de su hija cuando le preguntan qué es lo que más le gusta: "Comer chocolate". Aunque no se trata de un producto típico andaluz, en la feria sí hay una churrería y una caseta de dulces donde se vende. Y es que hay clásicos que nunca fallan.

Una jornada para disfrutar en familia. / Vicent Marí

Con el paso de los minutos va llegando más gente a la Feria Andaluza, como es el caso de Alba, una joven de 19 años, hija de madre sevillana y padre formenterense, que acude por primera vez a esta celebración en Ibiza, y lo hace vestida con traje de flamenca. Llega acompañada de su madre y de sus dos hermanas pequeñas, de ocho años. "El año pasado no pudimos venir y ahora ha llegado la ocasión de ponernos el traje de flamenca. Es algo que llevamos en la sangre".

Alba confiesa cuál es el momento que más ilusión le hace: "El encendido de luces es lo que más espero". Ese instante llega cerca de una hora después, arropado por el inicio de varias actuaciones musicales en vivo que terminan de encender el ambiente festivo. Todo ello, en una Feria Andaluza de Ibiza que continuará este sábado 18 y domingo 19 de abril, con el recinto dispuesto a seguir acogiendo durante todo el fin de semana el ambiente, la música y la convivencia que marcan esta celebración.