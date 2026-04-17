Falta de información y refuerzos en Correos de Ibiza para la regularización de inmigrantes

«El lunes los trabajadores empiezan la formación y por el momento no tenemos ninguna información sobre contrataciones», responden a Diario de Ibiza desde la Confederación General del Trabajo (CGT) Correos.

«Es absolutamente indignante que vayamos a poner en marcha un procedimiento como este, sin personal suficiente», denuncia el sindicato en un comunicado dirigido a los trabajadores de la entidad. En este comparte una crítica que también han realizado algunas administraciones y el Govern balear, por la falta de «recursos, protocolos e información necesarios», ante la regularización extraordinaria de inmigrantes, "una medida con un gran impacto".

A partir de este lunes 20 las personas en situación irregular podrán tramitar su expediente de regularización extraordinaria en las oficinas de las ciudades con más de 50.000 habitantes. En Ibiza por el momento solo se ha habilitado la oficina de Correos que se encuentra en la avenida de Isidor Macabich y no hay información sobre la ampliación de recursos.

«Resulta muy alarmante que, a día de hoy, no se haya impartido la formación pertinente a los aproximadamente mil empleados que se van a encargar de gestionar dicho trámite», critica CGT. «En Correos somos muy capaces de desempeñar funciones al servicio de la sociedad, pero no por arte de magia, sino a través de capacitación suficiente y la dignidad de las condiciones laborales», apunta el escrito antes de añadir: «Estaríamos en una posición mucho mejor para abordar esta gran tarea si se nos incluyese en el Estatuto Básico del Empleado Público».