Se enfrenta a tres años de cárcel por una agresión con graves lesiones en un restaurante de Ibiza

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de agredir a otro en un restaurante de Ibiza en agosto de 2020, causándole graves lesiones maxilofaciales. El juicio está previsto para el jueves 24 de abril en la Audiencia Provincial de Baleares.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2020, entre las 19.10 y las 19.45 horas, cuando el acusado inició una discusión con la víctima en un establecimiento de la ciudad. Durante el altercado, y "con ánimo de menoscabar su integridad física", según el escrito de acusación del fiscal, le propinó un puñetazo que le provocó una fractura mandibular doble, afectación del nervio mentoniano y daños dentales.

Las lesiones requirieron tratamiento médico-quirúrgico y supusieron cuatro días de hospitalización, además de un periodo de curación de 240 días, de los cuales 60 fueron considerados impeditivos. Como secuelas, la víctima presenta afectaciones valoradas tanto en el ámbito maxilofacial como neurológico, con daños en el nervio trigémino y pérdida de sensibilidad.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de lesiones y considera al acusado autor directo, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Además de la pena de prisión, solicita su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 33.582,1 euros por los perjuicios causados, cantidad a la que se añadirán los intereses legales correspondientes, señala el escrito de acusación.

El juicio estaba previsto para noviembre de 2025 pero había quedado aplazado.