Eneko Fernández, de MasterChef 11, posa en Ibiza para una marca de ropa
Conocido por su paso en el concurso y su carrera en el fútbol, participa en la campaña de verano en Ibiza
Ibiza vuelve a colarse en una campaña en redes sociales y esta vez uno de los protagonistas es Eneko Fernández. El ganador de MasterChef 11 y exjugador de fútbol en el Real Zaragoza aparece en la publicación que ha compartido Gemma Pinto, creadora de contenido y pareja de Marc Marquez, dentro de una campaña de verano de Springfield, que han escogido Ibiza y como escenario cala Benirrás.
Junto a Eneko y Gemma Pinto, en la campaña también participan otros rostros conocidos como Luis Zamalloa, José Abellán, Savina Paul y Lucía Martino, donde aparecen con la ropa de la promoción tras una jornada de rodaje. En el pie de foto de Pinto, comenta que para ella ha sido "un verano en abril" estos días en Ibiza.
Por su parte, el chef ha publicado varias instantáneas sobre estos días en la isla, donde los califica como "días muy guays por Ibiza" y una declaración de intenciones con un "se viene Bendito Verano", haciendo referencia a su vez al nombre de esta campaña primavera-verano.
En cualquier caso, uno de los nombres que más llama la atención es el de Eneko Fernández, que sigue en boca de todos más allá de su faceta culinaria. Y es que Eneko no llegó a la televisión desde la nada, antes de convertirse en uno de los concursantes más queridos de MasterChef en la temporada 11, había desarrollado una carrera en el fútbol profesional, pasando por equipos como el Barcelona B y el Real Zaragoza.
Las lesiones marcaron un antes y un después en su trayectoria, pero también le abrieron la puerta a una reinvención total. Esa nueva etapa fue la que le llevó a MasterChef 11, donde terminó proclamándose ganador y conquistando al público con su evolución en cocina, su constancia y su naturalidad. Desde entonces, su nombre ha seguido muy ligado al mundo gastronómico, aunque poco a poco también ha ido ampliando su presencia en campañas, eventos y colaboraciones.
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