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Playas libres de posidonia de cara a la temporada en este municipio de Ibiza

El 10% de la posidonia retirada "se pone a disposición del sector agrícola de la isla para usos ancestrales y tradicionales

Un momento de la retirada de la posidonia en Sant Josep.

Un momento de la retirada de la posidonia en Sant Josep.

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Empieza a retirarse la posidonia en las playas de Ibiza / A.S.J.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado a primera hora de este viernes los trabajos, que se repiten cada año, de limpieza y retirada de la posidonia en las playas del municipio en previsión del inicio de la temporada turística. Estos trabajos comenzaron el pasado 1 de abril tras recibir la autorización del Govern balear y se han puesto en marcha en las playas de s’Estanyol y Cala Vedella.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, destaca en una nota de prensa la importancia de "respetar el ciclo natural de esta planta marina para la protección de la costa". Durante los meses de invierno, el Ayuntamiento permite que la posidonia se acumule en la orilla para "actuar como una barrera natural contra los temporales y evitar así la pérdida de arena".

"Sant Josep tiene muy en cuenta el cuidado de nuestras playas. El trabajo que hace la posidonia, tanto si está viva como muerta, es fundamental para evitar la erosión y además acoge mucha vida marina", explica Bocú, que asegura además que todo este proceso se realiza con el máximo cuidado.

Para usos ancestrales

Asimismo, la concejala recuerda que un 10% de la posidonia retirada "se pone a disposición del sector agrícola de la isla para usos ancestrales y tradicionales, como el aislamiento de casas o su uso en huertos". Esta planta se ha utilizado siempre como material aislante en la construcción. Incluso ahora el Govern ha recuperado esta tradición para algunas promociones de vivienda pública.

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"De acuerdo con el modelo de gestión sostenible consolidado durante los últimos años", añade la nota del Ayuntamiento, "la posidonia retirada se traslada a un punto de acopio municipal. En este recinto se custodia hasta finales de octubre, momento en el que se procede a devolverla a la misma playa de origen" para proteger la arena del litoral ante posibles temporales.

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