Adicciones
Drogas, sexualidad, pantallas y adolescentes de Ibiza: Sant Antoni lanza un programa para prevenir adicciones
La iniciativa se desarrollará en el Espai Jove de Sant Antoni en cuatro sesiones sobre adicciones, uso de pantallas, sexualidad, educación emocional y habilidades sociales
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, a través del Plan Municipal de Drogas (PMD), ha impulsado un nuevo programa de prevención de conductas potencialmente adictivas y de promoción de la salud dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años.
La iniciativa se llevará a cabo en el Espai Jove y estará dirigida por profesionales especializados en promoción de la salud y prevención de adicciones de la Asociación Promoción y Desarrollo Social (PDS). El programa constará de cuatro sesiones dinámicas en las que se abordarán cuestiones como las adicciones, el uso de pantallas, la sexualidad, la educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales.
Las sesiones se celebrarán los viernes 24 de abril, 8 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio, de 17 a 18.30 horas, en el Espai Jove, ubicado en la calle Ramón y Cajal, 19.
Las inscripciones podrán formalizarse de manera presencial en el Espai Jove del 15 al 22 de abril, en horario de 9 a 14 horas. Para completar el trámite será necesario presentar un documento de indentidad del padre, madre o tutor, así como el del menor, además de la autorización de ambos progenitores.
Desde el Consistorio han señalado que este programa se enmarca en las acciones municipales destinadas a fomentar hábitos saludables entre la población joven y a prevenir conductas de riesgo desde una perspectiva educativa y participativa. Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con el teléfono 628 475 489.
Suscríbete para seguir leyendo
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Así es la casa de lujo que Tamara Gorro ha comprado en Ibiza por más de 5 millones de euros
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo
- El baño público del Cetis y la estación de autobuses en Ibiza pasa a ser de pago
- Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación: 'Es difícil predecir qué va a pasar más allá de cuatro semanas
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- ¿Se verá el eclipse total desde tu casa en Ibiza? La isla lanza una prueba clave antes del 12 de agosto