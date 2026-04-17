Drogas, sexualidad, pantallas y adolescentes de Ibiza: Sant Antoni lanza un programa para prevenir adicciones

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, a través del Plan Municipal de Drogas (PMD), ha impulsado un nuevo programa de prevención de conductas potencialmente adictivas y de promoción de la salud dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años.

La iniciativa se llevará a cabo en el Espai Jove y estará dirigida por profesionales especializados en promoción de la salud y prevención de adicciones de la Asociación Promoción y Desarrollo Social (PDS). El programa constará de cuatro sesiones dinámicas en las que se abordarán cuestiones como las adicciones, el uso de pantallas, la sexualidad, la educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales.

Las sesiones se celebrarán los viernes 24 de abril, 8 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio, de 17 a 18.30 horas, en el Espai Jove, ubicado en la calle Ramón y Cajal, 19.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera presencial en el Espai Jove del 15 al 22 de abril, en horario de 9 a 14 horas. Para completar el trámite será necesario presentar un documento de indentidad del padre, madre o tutor, así como el del menor, además de la autorización de ambos progenitores.

Desde el Consistorio han señalado que este programa se enmarca en las acciones municipales destinadas a fomentar hábitos saludables entre la población joven y a prevenir conductas de riesgo desde una perspectiva educativa y participativa. Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con el teléfono 628 475 489.