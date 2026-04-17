Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad

El desconcierto reina en Ibiza el primer día de la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Este jueves se ha habilitado la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para iniciar la tramitación de la regularización de manera telemática, pero el portal ha estado "saturado" desde primera hora de la mañana. Además, muchos usuarios han acudido a la oficina del Servei d'Atenció Ciutadana del Ayuntamiento de Ibiza o al Servicio de Acogida de Cáritas para obtener un informe de vulnerabilidad, un documento que por el momento no se ha expedido en Ibiza para esta regulación.

El informe que acredita la situación de vulnerabilidad es necesario en este proceso si la persona en esta situación no puede demostrar que haya trabajado durante su permanencia en España (antes del 1 de enero de 2026) o tiene voluntad de hacerlo, por ejemplo mediante un precontrato. También necesita este informe si no puede acreditar que vive en España con su unidad familiar —siempre que esté compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad que requieran apoyo— o no tiene ascendientes de primer grado.

Un informe que no se puede emitir

El Servicio de Acogida de Cáritas no puede emitir este informe de vulnerabilidad porque no es una entidad colaboradora ni puede serlo: "Tenemos unos recursos limitados y, por lo tanto, dificultad para asumir el volumen de trabajo que genera esta tramitación, que es casi de gestoría", explican desde esta ONG. Por ello, este jueves lo que sí han podido entregar es un certificado de participación en las actividades que lleva a cabo el servicio, con el que los migrantes pueden demostrar que han estado en Ibiza antes del 1 de enero de este año, como requiere el proceso.

Además, la entidad informa a los usuarios interesados de la documentación que necesitan y de dónde pueden obtenerla: "Mucha gente cree que necesita el informe de vulnerabilidad, pero hay documentos mucho más fáciles de conseguir, como un precontrato laboral, o incluso si tienen familia viviendo aquí", apuntan.

Por su parte, el Servei d'Atenció Ciutadana de Ibiza desconocía si podía emitir este informe, ya que no aparece como entidad colaboradora en el listado publicado por el Ministerio: "Lo que más preocupa ahora [a los inmigrantes] es el informe de vulnerabilidad, pero es un trámite que depende del Govern balear, que está estudiando si autoriza a los ayuntamientos para hacerlo", añaden desde la oficina.

"Muchas dudas en los ayuntamientos"

Sin embargo, desde la conselleria de Presidencia del Govern indican que no es de su competencia emitir estos informes. Precisamente, señalan que el servicio balear de Inmigración ha mantenido conversaciones con varios ayuntamientos para aclarárselo, "porque tienen muchas dudas". La conselleria cita la ley reguladora de las bases del Régimen local y el Real Decreto que aprobó la regularización extraordinaria, que asignan esta función a los servicios sociales comunitarios básicos, que dependen de los ayuntamientos, o a las entidades colaboradoras.

En este sentido, desde la conselleria "ponen de manifiesto la situación" vivida este jueves en muchos municipios, "con oficinas de atención colapsadas y profesionales sin información clara ni directrices operativas suficientes para atender a las personas que están acudiendo a solicitar información o iniciar trámites".

La conselleria considera que "esta situación evidencia la falta de planificación y coordinación por parte del Gobierno de España, que ha aprobado una medida con gran impacto sin dotar previamente a las administraciones que deben gestionarla —especialmente a los ayuntamientos y a las entidades sociales— de los recursos, los protocolos y la información necesarios".

Una página web saturada

A las asesorías también les preocupa este informe de vulnerabilidad, precisamente porque se trata de un documento que no depende de su gestión y todavía hay desconocimiento sobre quién puede emitirlo. Por eso, no se sabe "cuánto va a tardar", apuntan desde la Asesoría C. Torres A., desde donde insisten en que hay otra documentación válida y más fácil de conseguir, como una promesa de contrato de trabajo. Aseguran que, en muchas ocasiones, son los propios empresarios interesados en contratar a la persona en situación irregular quienes aportan la prueba e incluso costean la tramitación de la regularización por parte de la asesoría.

En este sentido, señalan que, desde que en enero se conoció que se aprobaría la regularización extraordinaria, los asesores empezaron a recopilar los documentos necesarios. El que más tarda, aseguran, es el certificado de antecedentes penales del país de origen, que debe apostillarse y que tarda como máximo un mes y medio en tramitarse.

Esta asesoría explica a Diario de Ibiza que, por el momento, tiene al menos diez expedientes de regularización pendientes de recibir algún documento. Además, ya tiene dos listos, aunque este jueves no ha podido completar la solicitud online. Esta tramitación se realiza a través de la plataforma Mercurio, utilizada para presentar solicitudes telemáticas de autorizaciones de extranjería, pero este jueves ha dado "error" tanto al presentar documentos de la regularización como en otros trámites, según explican desde la Asesoría C. Torres A.