El curioso lugar donde un 'influencer' esconde las llaves de su coche para ir a correr: "Espero que no me las roben"

El influencer Ibán García ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras compartir un vídeo espontáneo desde Ibiza. Todo comienza en la conocida playa de ses Salines, donde Ibán disfrutaba de un día tranquilo hasta que apareció el temido FOMO (miedo a perderse algo). Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva: dejar la toalla y marcharse a entrenar.

Sin pensárselo demasiado, se dirigió a su coche, abrió el maletero y encontró todo lo necesario para su sesión: ropa deportiva, accesorios y hasta unas zapatillas nuevas que decidió estrenar en ese mismo momento. Eso sí, el cambio de look tuvo su propio desafío, ya que improvisó un “modo ninja” para vestirse sin llamar demasiado la atención.

El momento más tenso llegó cuando se planteó qué hacer con la llave del coche. Entre bromas, valoró esconderla entre las piedras, aunque la idea de no volver a encontrarla le parecía “bastante meme”. También probó a esconderlas en las llantas de su coche e incluso llegó a enterrarlas, pero no desvela hasta el final del vídeo dónde las deja.

En el mismo vídeo se puede ver cómo el influencer hace un recorrido por la zona de discotecas de Platja d'en Bossa, todavía cerradas hasta finales de abril. El runner, habitual de distancias como 10K, media maratón y maratón, realiza progresivos de carrera en un entorno que, como él mismo asegura, será parada obligatoria durante el verano.

La escena tiene incluso su momento de tensión cuando un taxi pasa peligrosamente cerca mientras corre, generando un instante de susto que no pasa desapercibido en el vídeo.

Finalmente, el tono vuelve a la calma: Ibán termina su entrenamiento satisfecho y anuncia que se va directo a la playa a comer. El remate no podía ser más surrealista: el creador de contenido acaba confesando que, después de tanta preocupación, había llevado las llaves del coche en el bolsillo durante todo el trayecto.