"No puedes vivir con el mismo sueldo en Ibiza que en Extremadura": los trabajadores del comercio reclaman mejoras salariales

"Estamos pidiendo mejoras y más subidas salariales, ya que cada año se incrementa el IPC y el nivel de vida por todo lo que está sucediendo en el resto de países", explica Álvaro Plaza, delegado sindical de UGT (Unión General de Trabajadores) del sector de comercio, cuyo convenio colectivo aún no se ha acordado con la patronal. Este viernes, en la avenida Bartomeu de Rosselló de Vila se concentran decenas de trabajadores y trabajadoras para exigir que se apliquen las mejoras al convenio que plantea el sindicato. Las propuestas de UGT contemplan: "Garantías de ocupación para las personas trabajadoras fijas discontinuas, ampliando su actividad hasta los nueve meses; nuevos permisos retribuidos; reconocimiento del plus de insularidad; reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y creación de un nuevo plus de fidelidad".

"Con 'Arte' [Asociación Retail Textil España], el preacuerdo que se ha firmado junto con Comisiones Obreras vemos que no nos van a bajar los sueldos, pero se congelan sueldos malos, que con el encarecimiento del nivel de vida, nos va a suponer una pérdida económica considerable a la larga". Este preacuerdo es estatal y, denuncian, no tiene en cuenta las casuísticas propias de zonas tensionadas como el lugar de protesta este viernes, Ibiza y las Islas Baleares, en general: "Hemos visto que con este preacuerdo se pretende que en todas las comunidades autónomas cobremos por igual", manifiesta Plaza. "Partiendo de la base de que el precio del metro cuadrado [de vivienda] no es el mismo en Baleares que en Extremadura... no puedes vivir con el mismo sueldo en toda España".

A quién afecta este acuerdo

"En Baleares afectaría a miles de personas [este convenio]", afirma Plaza: "Si ya en nuestra plantilla somos unos 110 trabajadores, si sumamos el resto de cadenas del grupo como Bershka, Pull&Bear, Mango, grupo Tendam... en Baleares serán miles de personas". La siguiente reunión con la patronal es el día 20 de abril, afirman, y Plaza añade: "Lo que pedimos desde UGT es una subida del 17% en los próximos tres años, con la revisión anual del IPC de cada año".

"La empresa sí que nos dan una ayuda durante cinco meses en verano, de mayo a septiembre, de 200 euros", sigue Plaza, que comenta que desde UGT están "peleando con ellos" para que alarguen esta mejora: "El alquiler anual en Ibiza cuesta lo mismo en verano que en invierno". "La contestación de la empresa es que nos dan este plus solamente de cara a contratar nueva plantilla para la temporada de verano, para poder competir con los sueldos que hay en hostelería, que son más altos".

Samia Khenien

Las mejoras que piden los sindicatos incluyen una reducción de la jornada laboral a 35 horas: "Ahora mismo trabajamos 40 horas", explica Belén Sánchez, compañera y delegada sindical, también, que expresa que "obviamente" mejoraría las condiciones de vida de los y las trabajadoras. Plaza añade: "Si es reducir con el mismo salario o subiendo el salario cada año en función del IPC sería maravilloso". "Lo único bueno que hemos visto en este preacuerdo que han firmado sería la bajada de horas a nivel laboral, pero implicaría que se te quedaría congelado el sueldo, entonces es un poco contradictorio".

Qué es lo más importante

"Lo más importante es la subida de sueldo", coinciden ambos delegados sindicales, además de otras trabajadoras presentes en la concentración: "Para poder acceder a una vivienda, aquí en Baleares, es casi imposible", sostiene Plaza. "Si con lo que estamos cobrando no nos da para vivir dignamente, encima congelan el sueldo y siguen subiendo los precios es donde hay un problema y vemos la parte injusta del asunto".

Las mejoras que piden en cuanto a garantías de ocupación para el personal fijo discontinuo explican que estas solo aplican a las nuevas contrataciones. "Y me parece superbién, lo que pasa es que nos debería tocar también a los que llevamos años y años en las empresas", sostiene Sánchez: "Todo tiene que ir para adelante y tiene que mejorar, pero que no solo se prometa de cara a las nuevas incorporaciones".