El Consell retira 700 anuncios de alquiler turístico ilegal

La lucha del Consell de Ibiza contra el alquiler turístico ilegal ha permitido la eliminación de las plataformas de internet de 700 anuncios, «400 de ellos en las últimas semanas», según informó la institución insular después de la reunión con la Mesa contra el Intrusismo celebrada ayer junto a las principales plataformas, entre ellas Airbnb, Booking, Holidu, Vrbo y la Asociación Nacional de Plataformas de Alquiler Turístico.

La reunión sirvió para hacer un balance de 2025, definir el plan de trabajo para 2026 y analizar la situación del registro único. En relación con el balance, los datos aportados por la empresa de inteligencia turística Mabrian reflejan un escenario de «estabilidad» en el volumen de oferta ilegal desde el inicio del año, una evolución que «no responde a una menor presión», sino al sistema de «contención», complementado a su vez con una «intensa actividad» inspectora.

En este marco, desde enero de 2025 se han iniciado 262 expedientes sancionadores, 211 muy graves y 51 graves, y se han ejecutado 10 precintos, con cuatro más en tramitación. La recaudación por sanciones ha llegado a 1.069.341 euros en 2025 y a 1.085.458 euros en 2024, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.

Durante la sesión también se han presentado datos sobre el perfil del infractor, que en un 45 % corresponde a propietarios que comercializan directamente su vivienda y en un 25 % son arrendatarios que ofrecen el inmueble, con conocimiento del propietario en el 60 % de los casos. El perfil de comercializador exclusivo representa el 7 %, y el de propietarios que no comercializan directamente, el 23 %.

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Por nacionalidad, un 52 % de personas son de nacionalidad española, un 48 % de origen extranjero o no determinado, entre los que destaca la nacionalidad italiana (14,4 %), británica (7,2 %) y alemana (5,6 %).